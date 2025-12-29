Один шаг Тегерана — и США готовы действовать: заявление Трампа насторожило всех

Заявления президента США о возможных действиях в отношении Ирана вновь обозначили жёсткую позицию Вашингтона по вопросам безопасности и нераспространения. Дональд Трамп допустил применение военной силы в случае, если Тегеран продолжит работу над ракетной и ядерной программами. Об этом стало известно из его комментариев журналистам.

Позиция Вашингтона по Ирану

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если иранские власти продолжат разработку ракетных систем и ядерной программы. Таким образом он ответил на вопрос о возможных мерах со стороны США в случае дальнейших шагов Тегерана в этом направлении.

По словам американского лидера, речь идёт о решительных и оперативных действиях. Он дал понять, что Соединённые Штаты не намерены затягивать с ответом, если сочтут развитие этих программ угрозой.

Заявление Дональда Трампа

В своём комментарии Трамп подчеркнул, что реакция будет зависеть от характера действий Ирана.

"Если они продолжат с ракетами — да, ядерная (программа) — быстро. Во-первых, да, безусловно. А во-вторых, мы сделаем это немедленно", — заявил президент США Дональд Трамп.

Контекст и возможные последствия

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости вокруг иранской ядерной программы и периодических обсуждений в США и среди их союзников возможных сценариев реагирования. При этом официально не уточняется, какие именно шаги Тегерана могут стать поводом для немедленных действий.