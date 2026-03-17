Нефтяная артерия пульсирует ровно: Иран держит темп перед угрозами захвата острова Харк

Экспорт иранской нефти сохраняет стабильность, несмотря на эскалацию напряженности в отношениях с США и Израилем. Представитель энергетической комиссии парламента Ирана Исмаил Хосейни официально подтвердил бесперебойность поставок топлива на мировой рынок. Заявление прозвучало после распространения сведений о возможных планах Вашингтона по установлению контроля над островом Харк, где находится ключевой терминал нефтегазовой отрасли страны. Иранские военные чины в ответ на такие сообщения пригрозили жестким зеркальным ответом.

Стабильность экспортных поставок

Иранская сторона заверяет, что текущая внешнеполитическая ситуация не смогла нарушить привычный график отгрузки углеводородов. По словам представителя парламентской комиссии по энергетике Исмаила Хосейни, отраслевая логистика функционирует в штатном режиме, не подчиняясь геополитическому давлению. Отсутствие сбоев в работе терминалов критически важно для экономики, учитывая значительную долю страны на мировом сырьевом рынке.

Депутат также затронул вопрос безопасности стратегических активов, комментируя гипотетические сценарии вмешательства иностранных государств. Он предостерег оппонентов от попыток дестабилизации ситуации на острове Харк, проводя параллели с историческими событиями в Ормузском проливе.

"Экспорт нефти идет без перебоев. Если противники позарятся на остров Харк, то им стоит знать, что их ждет еще большее унижение, чем-то, что было в Ормузском проливе, он станет могилой для агрессоров", — сказал Исмаил Хосейни.

Остров Харк как зона риска

Информационный фон вокруг энергетической безопасности региона накалился после появления сообщений в издании Axios. Согласно полученным ресурсом данным, администрация Дональда Трампа якобы изучает варианты захвата острова Харк, что повлечет за собой необходимость проведения военной десантной операции. Такой поворот событий несет прямую угрозу функционированию крупнейшего нефтяного хаба Исламской Республики.

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири оперативно среагировал на эту новость. Он подчеркнул, что любые посягательства на инфраструктуру терминала вызовут цепную реакцию на биржах. По его оценке, подобная агрессия приведет к драматическому скачку цен на нефть, что ощутимо ударит по глобальной экономике.

Реакция силовых структур

Военное руководство Ирана озвучило жесткие предупреждения в адрес Вашингтона, обещая нанести ответные удары по энергетическим объектам во всем Ближневосточном регионе в случае атаки на Харк. Представитель Генерального штаба вооруженных сил страны Абольфазль Шекарчи заявил, что в ответ на агрессию вся нефтяная индустрия региона может быть уничтожена. Это заявление переводит конфликт в новую плоскость, где под угрозой оказывается сохранность глобальных каналов энергоснабжения.

Фактически, риторика Тегерана сводится к концепции "выжженной земли", где урон для агрессора будет кратно превышать цели операции. На данный момент ситуация остается крайне напряженной, так как любая военная активность вокруг острова Харк рассматривается иранской стороной как переход красной черты. Международное сообщество продолжает следить за развитием событий, понимая, что блокировка ключевого нефтяного терминала станет шоком для мирового рынка.