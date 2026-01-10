Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Ирана
Флаг Ирана
© commons.wikimedia.org by Adam Jones from Kelowna, BC, Canada is licensed under CC BY-SA 2.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:39

Оружие на улицах и десятки погибших: беспорядки в Иране вышли из-под контроля

Более 100 человек задержаны из-за беспорядков в Иране — глава округа Карначи

Массовые беспорядки в Иране, начавшиеся в конце декабря, перешли в фазу жёсткого силового противостояния с правоохранительными органами. Власти заявляют о десятках погибших, масштабных разрушениях и применении оружия против мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные заявления и иранские СМИ.

Задержания и обвинения

В округе Бахарестан на юго-западе провинции Тегеран иранские правоохранительные органы задержали более 100 человек, подозреваемых в участии в беспорядках. Об этом сообщил глава округа Мурад Моради Карначи. По его словам, речь идёт не только о рядовых участниках, но и о предполагаемых организаторах уличных столкновений.

"100 человек, нарушавших общественный порядок, и лидеры беспорядков в этом районе были задержаны. Эти лица использовали огнестрельное и холодное оружие против граждан и сил охраны правопорядка", — сказал Мурад Моради Карначи агентству Tasnim.

Власти подчёркивают, что действия силовиков направлены на восстановление контроля и предотвращение дальнейшей эскалации насилия.

Как начались протесты

Акции протеста вспыхнули в Тегеране 29 декабря 2025 года. Поводом стало резкое падение курса иранского риала, что вызвало недовольство среди торговцев. Уже на следующий день, 30 декабря, к волнениям присоединились студенты, после чего протестная активность вышла за пределы столицы.

В течение нескольких дней беспорядки распространились на большинство крупных городов страны. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, а столкновения между протестующими и правоохранителями приобрели вооружённый характер, что стало переломным моментом в развитии кризиса.

Пик насилия и разрушения

Наиболее тяжёлые события произошли вечером 8 января. По официальным данным, в результате действий погромщиков погибли не менее 11 мирных граждан, включая ребёнка, а также несколько сотрудников правоохранительных органов. Среди погибших оказался прокурор города Эсферайен.

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил о значительных разрушениях в столице. По его словам, были сожжены 25 мечетей, повреждены 26 банков, три медицинских центра и 10 государственных учреждений. Также пострадали 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 жилые квартиры.

Позиция властей

Иранские власти квалифицировали действия участников беспорядков как террористические. Ответственность за организацию волнений официально возложена на Израиль и США. В Тегеране заявляют, что силовые меры будут продолжены до полной стабилизации обстановки и восстановления общественного порядка.

