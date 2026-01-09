Иран готовится к туризму: посол анонсировал значительное увеличение потока россиян в следующем году

Тегеран намерен увеличить поток российских туристов в Иран в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, Иран активно работает над развитием туристических связей с Россией и надеется на значительный рост числа российских путешественников в следующем году.

Развитие туристических связей между Россией и Ираном

Джалали отметил, что Иран продолжит прилагать усилия для развития туристических обменов между двумя странами. Существующий уровень взаимодействия в этой сфере позволяет надеяться на существенное увеличение числа российских туристов, которые выберут Иран как место для отдыха и путешествий. Это заявление посла подчеркивает заинтересованность обеих стран в укреплении культурных и туристических связей.

"Мы обязательно будем прилагать усилия, направленные на развитие туристических связей между двумя странами. Учитывая нынешний уровень взаимодействия в этой области, мы стараемся и надеемся, что число туристов, приезжающих в Иран из России, значительно увеличится", — заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Рост туристического потока из России в Иран, по мнению Джалали, будет способствовать не только культурному обмену, но и развитию экономики обеих стран. Иран продолжает развивать свою туристическую инфраструктуру, что делает страну всё более привлекательной для путешественников.