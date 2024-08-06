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Пентагон: авиабаза США в Ираке подверглась обстрелу, есть пострадавшие
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Во время обстрела американской базы в Ираке пострадали несколько военных

Пентагон: авиабаза США в Ираке подверглась обстрелу, есть пострадавшие

База иракских вооруженных сил и Вооруженных сил США, которая находится в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, была подвергнута ракетному обстрелу. Некоторые военнослужащие Соединённых Штатов Америки пострадали. Об этом официальный представитель Пентагона информирует агентство РИА Новости.

Как сообщил представитель штаб-квартиры Министерства обороны США, в здании, имеющем форму пятиугольника, некоторые военнослужащие со стороны Соединённых Штатов Америки пострадали в ходе обстрела. На данный момент осуществляется процедура, которая позволяет установить величину убытка и определить стоимость его компенсации.

Не так давно сотрудники средств массовой информации Ирака разместили в общем доступе информацию о том, что по базе иракских вооруженных сил и Вооруженных сил Соединённых Штатов Америки было выпущено как минимум две ракеты. Как заявил один из источников информационного агентства, пуск был осуществлён посредством грузового транспортного средства.

Ранее пресс-служба официальной резиденции президента США заявляла, что нынешний глава Штатов Джо Байден и член Демократической партии Камала Харрис были осведомлены о надвигающейся атаке на базу. Они подняли вопрос о защите военнослужащих Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке.

Позднее американский новостной веб-сайт Axios, который находится в округе Арлингтон, штат Вирджиния, проинформировал, что Пентагон должен ожидать новые нападения на своих военнослужащих на Ближнем Востоке в скорое время.

Фото: commons. wikimedia. org / Staff Sgt. Stacy L. Pearsall, USAF (the image is in the public domain)

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