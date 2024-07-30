Власти Ирака выступили с резким осуждением израильского авиаудара по пригороду Бейрута, расценив его как вопиющее нарушение международного права и серьёзную угрозу стабильности всего региона.
В заявлении МИД Ирака, опубликованном в социальных сетях, подчёркивается, что нападение на мирных жителей и гражданские объекты является враждебным актом, противоречащим международным нормам и соглашениям. Ирак призвал мировое сообщество к немедленному вмешательству с целью пресечения агрессивных действий Израиля и обеспечения безопасности Ливана. Особо отмечена необходимость защиты суверенитета ливанского государства.
Напомним, что в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута, нанесённого ВВС Израиля, погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Израильская сторона подтвердила свою причастность к атаке, заявив, что целью был один из лидеров "Хезболлы", причастный к обстрелам израильской территории.
Обстановка на границе Израиля и Ливана остаётся крайне напряжённой после начала израильской военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами, что привело к массовому исходу мирного населения из приграничных районов.
Фото: commons.wikimedia.orgХДЖП11(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
Росконгресс рассказал, какая страна чаще всего страдает от кибератак
Согласно исследованию Росконгресса "Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети", США лидируют по количеству киберпреступлений в 2023 году, несмотря на крупнейший в мире рынок услуг кибербезопасности. Этот парадокс отражает сложную ситуацию в сфере цифровой безопасности страны
Лидеры Бразилии и США обменялись мнениями о выборах в Венесуэле
Лидеры Бразилии и США обменялись мнениями о выборах в Венесуэле. Администрация Бразилии сообщила о телефонном разговоре между главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой и американским президентом Джо Байденом. В ходе беседы руководители стран затронули ряд двусторонних и международных тем, уделив особое внимание ситуации в Венесуэле.
Врач Андросова: в длительных поездках за рулем может возникнуть перенапряжение глаз
Офтальмолог Светлана Андросова предупредила, что длительное вождение может вызвать перенапряжение глаз и снижение зрения из-за непрерывного сосредоточения взгляда на дороге, особенно в условиях плохого освещения и слепящих бликов.
Стоматолог Каминский-Дворжецкий посоветовал носить капы для борьбы с бруксизмом
Главный стоматолог-ортодонт сети научных стоматологий "Дантистофф" Никита Каминский-Дворжецкий поделился методами лечения бруксизма, невольного скрежетания зубов.