Власти Ирака выступили с резким осуждением израильского авиаудара по пригороду Бейрута, расценив его как вопиющее нарушение международного права и серьёзную угрозу стабильности всего региона.

В заявлении МИД Ирака, опубликованном в социальных сетях, подчёркивается, что нападение на мирных жителей и гражданские объекты является враждебным актом, противоречащим международным нормам и соглашениям. Ирак призвал мировое сообщество к немедленному вмешательству с целью пресечения агрессивных действий Израиля и обеспечения безопасности Ливана. Особо отмечена необходимость защиты суверенитета ливанского государства.

Напомним, что в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута, нанесённого ВВС Израиля, погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Израильская сторона подтвердила свою причастность к атаке, заявив, что целью был один из лидеров "Хезболлы", причастный к обстрелам израильской территории.

Обстановка на границе Израиля и Ливана остаётся крайне напряжённой после начала израильской военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами, что привело к массовому исходу мирного населения из приграничных районов.

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