Пентагон обвинил Иран в атаке на авиабазу в Ираке

Генерал армии США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант охарактеризовали нападение на иракскую авиабазу, расположенную в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, где находится размещение войсковых частей Соединённых Штатов Америки, как опасную эскалацию. В обострении конфликта они обвинили Исламскую Республику Иран и союзное ему шиитское ополчение. Об этом говориться в кратком информационном сообщении для прессы на официальном сайте Пентагона.
Не так давно официальный представитель Пентагона сообщил российскому информационному агентству РИА Новости о том, что при нападении на базу иракских вооруженных сил и Вооруженных сил США, которая находится в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, некоторые военнослужащие Соединённых Штатов Америки были ранены.
Американский государственный и военный деятель Остин и израильский министр обороны Галант придерживаются одинакового мнения в том, что атака вооружённых, организованных на военный лад организаций, которые осуществляли свою деятельность в координации с Исламской Республикой Иран, на военнослужащих Соединённых Штатов, которые на тот момент пребывали на базе, знаменует опасное обострение конфликта.
Фото: Flickr / U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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