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Мужчина размышляет по работе
Мужчина размышляет по работе
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:22

Уверенность в собственной неотразимости выдает неожиданную черту: высокий IQ тут не причем

Прямая зависимость между высоким интеллектом и заниженной оценкой собственной привлекательности является весьма условной, считает системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. В комментарии для NewsInfo специалист пояснила, что восприятие человеком своей внешности формируется под влиянием семейного воспитания, а не только на основе когнитивных способностей.

Ранее сообщалось, что исследователи, изучавшие связь между уровнем IQ и самовосприятием, пришли к выводу: чем умнее человек, тем скромнее он оценивает свои внешние данные. Согласно результатам изысканий, средний балл привлекательности у участников составил 58 из 100, при этом мужчины оценивали себя выше женщин на 3-4 пункта, а респонденты с наиболее высокими показателями интеллекта считали себя менее красивыми.

По словам Потемкиной, определяющим фактором здесь выступает среда, в которой рос ребенок. Если в семье он регулярно получал подтверждение своей значимости, красоты и ловкости, его самооценка будет стабильно высокой вне зависимости от академических успехов. При этом эксперт признает, что высокий уровень интеллекта действительно накладывает отпечаток на восприятие реальности. Правильная формула воспитания ребенка помогает избежать перекосов в восприятии собственного "я".

"У людей с более высоким IQ более критическое мышление. Но это не значит, что у них дисморфофобия, сложное отношение к своей внешности. Вовсе нет. Это зависит от семьи", — пояснила Потемкина.

Специалист подчеркнула, что развитое критическое мышление позволяет человеку более объективно смотреть на себя, однако это не должно приводить к развитию патологических состояний. В некоторых случаях стремление соответствовать стандартам превращается в патологический перфекционизм, который мешает адекватно оценивать свои достоинства.

Психолог также затронула тему чрезмерной уверенности в себе. По ее мнению, абсолютная убежденность в собственной неотразимости может свидетельствовать о нехватке критичности. Развивать критическое мышление необходимо для формирования зрелой личности.

"Слово "неотразимость" подразумевает некоторую некритичность по отношению к себе. Есть такие понятия как самомнение, самодовольство. Это такие свойства, которые не свидетельствуют о действительно высоком IQ или о тонком и глубоком уме", — подытожила специалист.

Важным аспектом психологического здоровья остается умение конструктивно взаимодействовать с окружающими. Часто люди с аналитическим складом ума испытывают трудности, когда им нужно просто принять комплимент без лишних раздумий. Кроме того, постоянное сравнение себя с другими может как подталкивать к развитию, так и становиться источником стресса, если интеллектуальный ресурс направлен лишь на поиск собственных изъянов.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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