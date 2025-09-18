Богатые стали нищими, а река — кровью: параллели между папирусом и библейскими бедствиями

В Голландском национальном музее древностей в Лейдене хранится уникальный документ — папирус Ипувера, также известный как Лейденский папирус № 344. Его тексты давно вызывают интерес историков, богословов и просто любознательных читателей: он поразительно напоминает описание десяти казней египетских из Книги Исход. Этот манускрипт снова и снова становится поводом для оживлённых споров о том, имел ли библейский сюжет под собой историческую основу.

О чём рассказывает папирус

Папирус представляет собой поэтическую скорбь, приписываемую писцу по имени Ипувер. Автор описывает бедствия, постигшие Египет: реки, превратившиеся в кровь, гибель урожая, голод, массовую смерть и хаос в обществе.

"Кровь повсюду — вот, река — кровь", — говорится в одном из отрывков.

В других местах упоминаются разрушения, падение деревьев, отсутствие хлеба и плодов, что напоминает библейские казни града и саранчи. Есть и строки о всеобщем плаче:

"Стон по всей земле, смешанный с плачем".

Этот мотив созвучен Исходу 12:30, где сказано, что "не было дома, где не было бы мёртвого".

Сходство с Библией

Согласно Писанию, Бог через Моисея послал десять казней, чтобы фараон отпустил израильтян из рабства. В папирусе встречаются описания, которые перекликаются с этим повествованием:

вода, превратившаяся в кровь;

гибель урожая и голод;

гибель скота и людей;

социальные потрясения — богатые стали нищими, а слуги возвысились.

Документ даже содержит намёки на унижение египетских богов: речного божества Хапи, богини-лягушки Хекет и солнечного Ра.

Сравнение: библейские казни и текст папируса

Библейское описание Цитата из папируса Ипувера Нил превратился в кровь "Кровь повсюду — вот, река — кровь" Град уничтожил урожай "Вот, деревья повалены, ветви обломаны" Саранча съела плоды "Птицы не находят ни плодов, ни трав" Голод поразил страну "Вот, хлеба нет повсюду" Массовая смерть "Множество мёртвых погребено в реке; поток стал могилой"

А что если…

А что если папирус действительно фиксирует реальные события, которые легли в основу библейского рассказа? Тогда перед нами одно из немногих свидетельств, где египтяне и израильтяне описывают одну и ту же катастрофу, но с разных точек зрения.

Плюсы и минусы интерпретаций

Подход Плюсы Минусы Библейский — папирус как подтверждение Исхода Поддерживает веру, совпадения впечатляют Нет упоминания Моисея и израильтян Научный — папирус как литературное произведение Вписывается в жанр египетской поэзии Теряется возможность связать с библейским текстом Синтетический — текст как отражение катастроф Позволяет учесть все данные Не даёт окончательного ответа

FAQ

Можно ли считать папирус доказательством Исхода?

Учёные не пришли к согласию. Для одних это свидетельство катастроф, для других — лишь поэтический текст.

Где хранится папирус Ипувера?

В Голландском национальном музее древностей в Лейдене.

Когда он был написан?

Официально относят к XIX династии (1295-1186 до н. э.), но многие считают его копией более древнего текста.

Мифы и правда

Миф: папирус прямо упоминает Моисея.

Правда: текста о Моисее или израильтянах там нет.

Миф: это подделка.

Правда: рукопись признана подлинной и хранится в музее.

Миф: он однозначно доказывает библейский Исход.

Правда: интерпретации сильно расходятся.

Три интересных факта

Папирус Ипувера был найден в Египте и в XIX веке перевезён в Лейден. Документ написан иератическим письмом — упрощённой формой иероглифов. Текст известен своей эмоциональностью: он больше напоминает лирическую поэму, чем летопись.

Исторический контекст

XVI-XIII вв. до н. э.: возможное время написания или копирования папируса. Около 1440 г. до н. э.: традиционная библейская дата Исхода. XIX век: папирус поступает в музей Лейдена. XXI век: новые переводы и интерпретации текста.