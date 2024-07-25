Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении законопроект о рекламе, направленные на повышение информированности заемщиков о рисках кредитования, включая ипотечные займы. Инициатива была выдвинута Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Новые требования предусматривают обязательное включение в рекламу кредитных продуктов предупреждений о необходимости тщательного изучения условий займа. Законопроект устанавливает минимальные временные и пространственные параметры для размещения таких предупреждений в различных форматах рекламы.

Кроме того, рекламные материалы должны будут содержать исчерпывающие сведения о полной стоимости кредита и призыв к оценке собственных финансовых возможностей. Эти требования распространяются на все виды кредитов для физических лиц, в том числе на ипотечные займы.

Авторы законопроекта обосновывают необходимость изменений значительным количеством нарушений в сфере рекламы финансовых услуг. Они отмечают, что кредитные организации часто используют методы, вводящие заемщиков в заблуждение, такие как использование мелкого шрифта для важной информации.

Принятие данных поправок направлено на сокращение числа необдуманно взятых кредитов и повышение финансовой грамотности населения. Это особенно актуально в связи с растущим количеством заемщиков, которое, по данным Центробанка, превышает 47 миллионов человек.﻿

Фото: From Wikimedia Commons/ Arthur Tress (public domain)