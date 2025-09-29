Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бревна
Бревна
© commons.wikimedia.org by Surryroger из английский Википедия is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:59

Короед идёт на Смоленщину: как лес превращается в кладбище деревьев

Садоводам напомнили: свежезаваленная древесина и неокорённые брёвна весной привлекают короеда

Смоленская область — зона смешанных лесов с елью и сосной, где всплески численности стволовых вредителей возможны после ветровалов, засух и тёплых зим. В 2024 году лесопатологи отмечали влияние малоснежной зимы и весенней засухи на санитарное состояние насаждений области и риск заселения ельников короедом-типографом, особенно в Сафоновском и Шумячском лесничествах.

Кого боимся

  • Короед-типограф (Ips typographus) - главный вредитель ельников европейской части России: питается лубом под корой, быстро приводит к усыханию дерева. Массовый лёт начинается весной; запуск лёта связан с погодой (воздух ≈ +18 °C, подстилка ≈ +8 °C), в тёплые годы возможно 2 поколения за сезон.
  • Сосновые лубоеды (Tomicus spp.) чаще выбирают ослабленные сосны; их лёт в средней полосе стартует обычно в конце апреля — начале мая.

Когда и что делать

Март-апрель (до лёта).

  1. Навести "санитарную чистоту": убрать свежезаваленную древесину, порубочные остатки, не держать неокорённые брёвна у участков и просек — это "столовая" для короеда.
  2. В лесфонде и на больших территориях допустим приём ловчих деревьев/брёвен с последующим своевременным ошкуриванием до вылета жуков — классический способ снизить выводок.

Апрель-июнь (первый лёт).
3) Мониторинг феромонными ловушками: в лесах Смоленской области их применяют специалисты Рослесозащиты, чтобы отслеживать сроки лёта и риск расселения. Для частных участков ловушки — инструмент наблюдения, а не "панацея": неправильная установка может привлечь насекомых.
4) Еженедельный осмотр елей/сосен на участке: буровая "мука" у основания, отслаивающаяся кора, тускнеющая крона — тревожные признаки, требующие быстрого решения.
5) При подтверждённом заселении — выборка и удаление свежезаселённых деревьев с обязательным ошкуриванием/уничтожением коры до вылета нового поколения. Это базовая мера из классического набора борьбы с типографом.

Июль-август (возможен второй пик).
6) Повторить мониторинг и осмотры. В тёплое лето типограф может давать второе поколение, поэтому нельзя "отпускать" участок до осени.
7) В лесфонде — санитарные рубки по Правилам (выборочные/сплошные в погибших древостоях) с последующим лесовосстановлением.

Сентябрь-октябрь (профилактика на будущее).
8) Поддерживайте устойчивость деревьев: снять конкуренцию за свет и воду (аккуратное прореживание), уход от "пересушки" корней у городских/приусадебных елей. Ослабленное дерево — лёгкая добыча для вредителя. (Общая лесопатологическая логика подкрепляется практикой мониторинга региона.)

Важно знать жителям Смоленской области

  • Ловушки — не средство "самолечения". Рослесозащита применяет их прежде всего для надзора; массовый отлов уместен только в очагах и по плану работ.
  • Сроки лёта у нас обычно приходятся на апрель-июнь (первый пик) с растяжкой в тёплое лето; ориентир — установление устойчивого тепла.
  • Куда обращаться. По лесопарковым территориям Смоленска и области — в филиал ФБУ "Рослесозащита" — "ЦЗЛ Смоленской области" (они много лет мониторят, в том числе ООПТ "Красный Бор"). Для земель лесфонда вопросы решаются через лесничества по Правилам санитарной безопасности.

Краткий чек-лист для участка

  • Убраны валеж и свежие порубочные остатки до апреля.
  • Нет неокорённых брёвен у забора/дровника в мае-июле.
  • Осмотры хвойных раз в 1-2 недели с апреля по август.
  • При признаках заселения — срочная выборка и ошкуривание (не ждать "до зимы").
  • Ловушки — только как мониторинг и с пониманием рисков привлечения.

В условиях Смоленской области исход битвы решается весной, до массового лёта. Чистота от "приманочного" материала, регулярные осмотры и своевременные санитарные мероприятия — то, что реально работает и соответствует действующим нормативам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суглинистая почва требует дренажа и органики чтобы предотвратить застой влаги и уплотнение грунта сегодня в 10:06

Тяжёлая земля, лёгкий урожай: как капуста и яблони чувствуют себя на суглинках лучше, чем на чернозёме

Узнайте, какие культуры лучше всего растут на суглинистой почве и как превратить её в плодородную основу для обильного урожая.

Читать полностью » Молодило теряет декоративность при грибковых заболеваниях которые развиваются из-за сырости и загущения сегодня в 6:49

Живучка, которая не такая уж и живучая: что убивает молодило быстрее, чем морозы

Даже "живучка" может заболеть. Узнайте, что угрожает молодилу, как защитить растение от влаги, грибков и вредителей, и сохранить его красоту.

Читать полностью » Садоводы советуют делить крокосмию осенью раз в три года для обильного цветения сегодня в 6:31

Японский гладиолус с африканским характером: секрет долгого цветения крокосмии

Чтобы крокосмия пышно цвела, необходимо деление куста. Узнайте лучшее время и правила осенней пересадки, чтобы сад заиграл красками весной.

Читать полностью » Гортензия метельчатая хорошо переносит тень и обильно цветёт даже при недостатке освещения сегодня в 5:49

Солнце — для слабаков: метельчатая гортензия расцветает там, где другим растениям тоска

Узнайте, какие сорта гортензий лучше всего растут в тени и как превратить тенистый уголок сада в цветущий оазис.

Читать полностью » Эксперты назвали ключевые идеи для сада 2026 года: крупная листва, розы и сезонные композиции сегодня в 5:26

Один цвет на клумбе — и сад выглядит богаче: неожиданный тренд следующего сезона

Узнайте о главных трендах в садовом дизайне на 2026 год: цветовые палитры, монохромные клумбы, крупнолистные растения и возвращение роз. Советы и рекомендации по созданию стильного и гармоничного сада.

Читать полностью » Фиттония с розовыми прожилками подходит для начинающих и становится декоративным акцентом в комнате сегодня в 4:22

Комнатный сад, который светится изнутри: какие "неоновые" растения превращают интерьер в арт-объект

Хотите добавить ярких красок в интерьер без лишних усилий? "Неоновые" растения станут стильным акцентом и подарят дому атмосферу свежести.

Читать полностью » Эксперт Линда Чалкер-Скотт: аминокислоты из желатина ускоряют рост комнатных растений сегодня в 4:17

Листья мягкие и жёлтые — признак, что мирная лилия "кричит" о помощи

Мирная лилия потеряла вид? Верните ей силу с помощью желатина! Простой рецепт и инструкция для здоровья и обильного цветения.

Читать полностью » Январь подходит для дачников чтобы проверить семена и подготовить садовые инструменты к сезону сегодня в 3:22

Январь без тоски: чем заняться дачнику, чтобы весной не бегать с ржавой лопатой

Январь для дачника — не время скуки. Узнайте, как подготовить сад к сезону, проверить семена и вырастить свежую зелень прямо на подоконнике.

Читать полностью »

Новости
Еда

Свиной шашлык с лимоном и луком при правильном мариновании сохраняет сочность мяса
Еда

Курица в пиве приобретает карамельный вкус
Наука

Исследование углеродного цикла в океанах помогает прогнозировать климатические изменения и экосистемы
Садоводство

Учёные: обрезка флоксов осенью увеличивает количество побегов в 4–5 раз
Дом

Ипотека: основные плюсы, минусы и реальные риски для покупателя
Туризм

Семь направлений за два часа: куда съездить вблизи Санкт-Петербурга
Культура и шоу-бизнес

Певица Алёна Свиридова поделилась методами активного образа жизни и сбалансированного питания
Технологии

Microsoft ограничила доступ Минобороны Израиля к Azure и ИИ-сервисам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet