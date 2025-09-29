Короед идёт на Смоленщину: как лес превращается в кладбище деревьев
Смоленская область — зона смешанных лесов с елью и сосной, где всплески численности стволовых вредителей возможны после ветровалов, засух и тёплых зим. В 2024 году лесопатологи отмечали влияние малоснежной зимы и весенней засухи на санитарное состояние насаждений области и риск заселения ельников короедом-типографом, особенно в Сафоновском и Шумячском лесничествах.
Кого боимся
- Короед-типограф (Ips typographus) - главный вредитель ельников европейской части России: питается лубом под корой, быстро приводит к усыханию дерева. Массовый лёт начинается весной; запуск лёта связан с погодой (воздух ≈ +18 °C, подстилка ≈ +8 °C), в тёплые годы возможно 2 поколения за сезон.
- Сосновые лубоеды (Tomicus spp.) чаще выбирают ослабленные сосны; их лёт в средней полосе стартует обычно в конце апреля — начале мая.
Когда и что делать
Март-апрель (до лёта).
- Навести "санитарную чистоту": убрать свежезаваленную древесину, порубочные остатки, не держать неокорённые брёвна у участков и просек — это "столовая" для короеда.
- В лесфонде и на больших территориях допустим приём ловчих деревьев/брёвен с последующим своевременным ошкуриванием до вылета жуков — классический способ снизить выводок.
Апрель-июнь (первый лёт).
3) Мониторинг феромонными ловушками: в лесах Смоленской области их применяют специалисты Рослесозащиты, чтобы отслеживать сроки лёта и риск расселения. Для частных участков ловушки — инструмент наблюдения, а не "панацея": неправильная установка может привлечь насекомых.
4) Еженедельный осмотр елей/сосен на участке: буровая "мука" у основания, отслаивающаяся кора, тускнеющая крона — тревожные признаки, требующие быстрого решения.
5) При подтверждённом заселении — выборка и удаление свежезаселённых деревьев с обязательным ошкуриванием/уничтожением коры до вылета нового поколения. Это базовая мера из классического набора борьбы с типографом.
Июль-август (возможен второй пик).
6) Повторить мониторинг и осмотры. В тёплое лето типограф может давать второе поколение, поэтому нельзя "отпускать" участок до осени.
7) В лесфонде — санитарные рубки по Правилам (выборочные/сплошные в погибших древостоях) с последующим лесовосстановлением.
Сентябрь-октябрь (профилактика на будущее).
8) Поддерживайте устойчивость деревьев: снять конкуренцию за свет и воду (аккуратное прореживание), уход от "пересушки" корней у городских/приусадебных елей. Ослабленное дерево — лёгкая добыча для вредителя. (Общая лесопатологическая логика подкрепляется практикой мониторинга региона.)
Важно знать жителям Смоленской области
- Ловушки — не средство "самолечения". Рослесозащита применяет их прежде всего для надзора; массовый отлов уместен только в очагах и по плану работ.
- Сроки лёта у нас обычно приходятся на апрель-июнь (первый пик) с растяжкой в тёплое лето; ориентир — установление устойчивого тепла.
- Куда обращаться. По лесопарковым территориям Смоленска и области — в филиал ФБУ "Рослесозащита" — "ЦЗЛ Смоленской области" (они много лет мониторят, в том числе ООПТ "Красный Бор"). Для земель лесфонда вопросы решаются через лесничества по Правилам санитарной безопасности.
Краткий чек-лист для участка
- Убраны валеж и свежие порубочные остатки до апреля.
- Нет неокорённых брёвен у забора/дровника в мае-июле.
- Осмотры хвойных раз в 1-2 недели с апреля по август.
- При признаках заселения — срочная выборка и ошкуривание (не ждать "до зимы").
- Ловушки — только как мониторинг и с пониманием рисков привлечения.
В условиях Смоленской области исход битвы решается весной, до массового лёта. Чистота от "приманочного" материала, регулярные осмотры и своевременные санитарные мероприятия — то, что реально работает и соответствует действующим нормативам.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru