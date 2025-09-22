Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Конь
Конь
© ars.usda.gov by Scott Bauer is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:23

Лошадь вместо доктора: два способа, при помощи которых иппотерапия исцеляет организм

Специалист по иппотерапии назвала недуги, при которых может помочь иппотерапия

У иппотерапии два механизма воздействия на организм человека. Подробности о каждом из них раскрыла в интервью NewsInfo инструктор по иппотерапии и лечебной верховой езде, психолог Вера Еланская.

Целебный эффект, по словам эксперта, связан с воздействием движения лошади на мышцы человека.

"Биомеханический фактор — шаг лошади через мышцы спины лошади передает импульсы двигательные телу человека. Мозг человека получает постоянную информацию о том, что происходит потеря равновесия и реагирует с включением тех мышц, которые до этого не работали, либо работали некорректно. Улучшается не только координация, но и внимание, а, также, возможности координации", — назвала один из плюсов катания на лошадях специалист.

Не менее важный фактор, по словам Еланской, психоэмоциональный.

"Иппотерапия используется не только для лечения физических недугов, таких как детский церебральный паралич, рассеянный склероз или постинсультное состояние, но и для людей с ментальными нарушениями, такими как расстройство аутистического спектра, умственная отсталость и так далее", — пояснила инструктор.

Если в здоровье в коррекции ничего не нуждается, общение с лошадьми всё равно даст мощный позитивный импульс, особенно для детей, утверждает психолог.

"Ребенок получает не просто развивающее занятие, но и удовольствие от общения с живым существом, а также хорошую мотивацию для дальнейшей работы над собой", — уверена Еланская.

