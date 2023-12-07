Минфин предлагает увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30% для стабилизации рынка

По планам Индонезии на 2024 год, страна намерена привлечь 14 миллионов туристов. В текущем году, по словам министра туризма и творческой экономики Индонезии, Сандиаги Уно, количество иностранных туристических визитов уже достигло около 11 миллионов, превысив установленный целевой показатель в 8,5 миллионов.