Шок для заёмщиков: ипотечные ставки на новостройки подскочили до рекорда

Ипотека на новостройки подорожала до 20,81% годовых

Средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки на рынке достигла 20,81%, что превзошло предыдущий рекорд марта 2022 года.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные "Дом.РФ".

Аналитики госкомпании, изучившие предложения 20 крупнейших банков, отметили, что за последнюю неделю ставка на первичном рынке жилья выросла на 1,14 процентного пункта.

На рынке вторичного жилья средневзвешенная ставка достигла 20,8%, увеличившись на 1,05 процентного пункта, также превысив предыдущий максимум за последние два года.

С 5 по 11 августа шесть крупнейших банков увеличили ставки по ипотеке.

Сбербанк поднял их на 0,8 процентного пункта, ВТБ — на 2 процентных пункта, Ак Барс Банк — на 1,4 процентного пункта. Альфа-банк и Транскапиталбанк повысили ставки на 1 процентный пункт, а МКБ — на 1-1,2 процентного пункта.

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