Катастрофа в ипотечном секторе: объемы выдачи рухнули на 70%

В июле 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов упал почти в три раза, составив 292 миллиарда рублей. Такое резкое снижение произошло на фоне завершения ряда льготных государственных программ.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, представленных "Известиям", в июле было выдано 76,5 тысячи ипотечных кредитов — это в 2,3 раза меньше, чем в июне.

Существенное снижение наблюдается и в сегменте новостроек. В июле выдано 13,85 тысячи ипотек на сумму 78,89 миллиарда рублей, что составляет лишь треть от общего объема выданных кредитов за месяц. Для сравнения, в июне на новостройки приходилось половина всех выданных ипотек.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем рынок вряд ли сможет вернуться к уровням предыдущих месяцев. Тем не менее, это может иметь положительные последствия: перегретый рынок жилья, наконец, сможет стабилизироваться и выровняться.

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