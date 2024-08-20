Сбербанк: Новые условия ипотеки для ИТ-специалистов с 21 августа 2024 года

С 21 августа Сбербанк снова начнет кредитование для заемщиков, желающих участвовать в государственной программе "Ипотека для ИТ", как сообщил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления банка.

Банк пересмотрит ранее одобренные заявки с учетом новых условий, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года. Минимальная процентная ставка по программе, доступной через "Домклик", составит 6%, а первоначальный взнос — не менее 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита может достигать 9 миллионов рублей, но также возможно оформление ипотеки на сумму до 18 миллионов рублей, при этом сумма свыше лимита будет подлежать рыночной ставке.

Заемщик должен работать в компании, связанной с информационными технологиями, и его возраст не должен превышать 50 лет на момент подписания контракта. IT-компания должна находиться вне Москвы и Санкт-Петербурга, иметь аккредитацию Минцифры и пользоваться налоговыми привилегиями.

Согласно новым условиям, жилье в Москве и Санкт-Петербурге не может быть приобретено с помощью данной программы. С момента запуска программы Сбербанк одобрил 31,7 тыс. кредитов на сумму свыше 256 миллиардов рублей.

Новый этап программы "Ипотека для ИТ" направлен на поддержку специалистов в сфере информационных технологий, что создает дополнительные возможности для приобретения жилья. Банк уверен, что пересмотр условий ипотечного кредитования позволит привлечь больше заемщиков и повысит интерес к программе, особенно среди молодого поколения, стремящегося жить и работать в регионах.

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