Выяснились основные причины непопулярности IT-ипотеки в России

Почти 35% IT-специалистов не готовы на льготную ипотеку из-за дороговизны жилья

"Контур.Недвижимость" выяснила причины непопулярности IT-ипотеки в России. Результаты исследования обнародовал ТАСС в субботу.

34,9% опрошенных IT-специалистов сочли жильё слишком дорогим,

для 21,8% слишком большой первоначальный взнос,

19,4% уже выплачивают другую ипотеку, а рефинансировать её по льготной ставке нельзя,

9,9% не нуждаются в улучшении жилищных условий,

6,8% хотели бы купить вторичное жильё, а условия льготной программы этого не допускают.

При этом почти половина (48,7%) опрошенных уже воспользовались IT-ипотекой или планируют сделать это, как только банки возобновят выдачу кредитов. В основном это сотрудники отдела разработки: программисты, тестировщики, проектировщики, аналитики и другие; реже — продажники и маркетологи.

В исследовании приняли участие больше тысячи сотрудников аккредитованных российских IT-компаний, подходящих под требования к заёмщикам и имеющих право воспользоваться программой.