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Почти 35% IT-специалистов не готовы на льготную ипотеку из-за дороговизны жилья
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Выяснились основные причины непопулярности IT-ипотеки в России

Почти 35% IT-специалистов не готовы на льготную ипотеку из-за дороговизны жилья

"Контур.Недвижимость" выяснила причины непопулярности IT-ипотеки в России. Результаты исследования обнародовал ТАСС в субботу.

  • 34,9% опрошенных IT-специалистов сочли жильё слишком дорогим,
  • для 21,8% слишком большой первоначальный взнос,
  • 19,4% уже выплачивают другую ипотеку, а рефинансировать её по льготной ставке нельзя,
  • 9,9% не нуждаются в улучшении жилищных условий,
  • 6,8% хотели бы купить вторичное жильё, а условия льготной программы этого не допускают.

При этом почти половина (48,7%) опрошенных уже воспользовались IT-ипотекой или планируют сделать это, как только банки возобновят выдачу кредитов. В основном это сотрудники отдела разработки: программисты, тестировщики, проектировщики, аналитики и другие; реже — продажники и маркетологи.

В исследовании приняли участие больше тысячи сотрудников аккредитованных российских IT-компаний, подходящих под требования к заёмщикам и имеющих право воспользоваться программой.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы/Москомстройинвест

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