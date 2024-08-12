Выяснились основные причины непопулярности IT-ипотеки в России

"Контур.Недвижимость" выяснила причины непопулярности IT-ипотеки в России. Результаты исследования обнародовал ТАСС в субботу.
- 34,9% опрошенных IT-специалистов сочли жильё слишком дорогим,
- для 21,8% слишком большой первоначальный взнос,
- 19,4% уже выплачивают другую ипотеку, а рефинансировать её по льготной ставке нельзя,
- 9,9% не нуждаются в улучшении жилищных условий,
- 6,8% хотели бы купить вторичное жильё, а условия льготной программы этого не допускают.
При этом почти половина (48,7%) опрошенных уже воспользовались IT-ипотекой или планируют сделать это, как только банки возобновят выдачу кредитов. В основном это сотрудники отдела разработки: программисты, тестировщики, проектировщики, аналитики и другие; реже — продажники и маркетологи.
В исследовании приняли участие больше тысячи сотрудников аккредитованных российских IT-компаний, подходящих под требования к заёмщикам и имеющих право воспользоваться программой.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы/Москомстройинвест
Глава Пентагона Остин отдал приказ направить на Ближний Восток атомную подлодку
Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин приказал отправить на Ближний Восток американскую атомную подводную лодку USS Georgia, а также поторопить отправку на эту территорию боевого корабля Abraham Lincoln. Об этом информировали в штаб-квартире Министерства обороны США по итогам беседы Остина с главой израильского Министерства обороны Йоавом Галантом.
В Белграде около 1 тыс. человек собрались у здания правительства и МИД республики
Воскресная акция является продолжением начавшихся в сербской столице 10 августа протестов, в ходе которых собравшиеся перекрывали соединяющий старую и новую части города мост Газела, часть международной трассы Е75, а также парализовали железнодорожное сообщение в столице, заняв пути на двух городских вокзалах.
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей
Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.
Турэксперт Ансталь: при отказе от all inclusive Турция потеряет многих туристов
Турция вряд ли откажется от системы all inclusive ("все включено"), так как это может привести к значительному снижению числа туристов, особенно из России, где такая система пользуется большой популярностью.