Покупка жилья или аренда? Эксперт объясняет, что выбрать в условиях высоких ставок

Эксперт по финансам и бывший министр Михаил Задорнов отметил, что в условиях текущих ставок по ипотечным кредитам выгоднее арендовать жилье, чем приобретать его.

В интервью РИА Новости он объяснил, что при высоких ставках лучше использовать свободные средства для вложения в депозиты с доходностью 19-20 процентов, а также наблюдать за развитием рынка недвижимости.

Средняя ставка по ипотеке в России сейчас приблизилась к 19,6 процента, что делает кредиты на жилье недоступными для большинства граждан. Прогнозы экспертов указывают на то, что в 2024 и начале 2025 года снижение ставок ожидать не стоит.

В качестве альтернативы ипотеке эксперты советуют рассмотреть аренду жилья, покупку в складчину или использование материнского капитала для приобретения недвижимости.

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