Многодетным семьям подарят 450 тысяч на ипотеку: узнайте, как получить выплату

С 8 августа многодетные семьи в России могут воспользоваться государственной поддержкой для погашения ипотечных кредитов. Правительство продлило действие этой программы до 2030 года.

Согласно новому постановлению, вступившему в силу 8 августа, более 1,6 миллиона семей смогут получить субсидию в размере 450 тысяч рублей для уменьшения основного долга или процентов по ипотеке. Прием заявок от семей уже стартовал, сообщает "Парламентская газета".

Эти средства можно использовать для погашения ипотеки, взятой на покупку квартиры (как на первичном, так и на вторичном рынке), дома или земельного участка.

Программа доступна семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребенок. Она также распространяется на усыновителей, и при этом не имеет значения возраст старшего ребенка или факт регистрации брака.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)