Сельская ипотека: лучшее решение для ограниченного бюджета

Согласно информации, предоставленной Министерством сельского хозяйства, в 2024 году в России наблюдается увеличение числа ипотечных кредитов, выданных по программе "Сельская ипотека", на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на мнения экспертов.

В рамках данной программы было выдано свыше 14 тысяч ипотечных кредитов. Член генсовета "Деловой России" и председатель совета директоров АО "Берега" Юрий Коробов подчеркнул, что это увеличение не следует воспринимать как рост интереса к новым возможностям, а скорее как переход потребителей с одного кредитного продукта на другой.

Он отметил, что люди стали более осознанно подходить к вопросам кредитования и тщательно оценивать свои финансовые обязательства.

По словам опрошенных экспертов, россияне ищут надежные способы инвестирования своих средств в условиях повышения ключевой процентной ставки и улучшения условий программы.

В то же время, рост интереса к сельской ипотеке также связан с последними изменениями в программе, которые сделали процесс оформления документов более удобным.

Однако, несмотря на положительные тенденции, эксперты отмечают, что рост спроса мог бы быть более значительным, если бы не существовали проблемы с развитием инфраструктуры в некоторых регионах.

Фото: en.wikipedia.org/Fremte(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)