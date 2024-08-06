Собственное жильё становится недоступным для россиян: ипотечные ставки бьют все рекорды

Средняя ставка по рыночной ипотеке в России достигла 19,6%, что стало серьезным барьером для многих потенциальных заемщиков.
Об этом сообщила руководитель направления экспертной аналитики на сайте Банки.ру Инна Солдатенкова в интервью "Российской газете".
Согласно ее данным, за последнее время 14 банков уже повысили ставки по ипотечным кредитам, ожидая дальнейшего роста ключевой ставки.
Сложности с привлечением средств через вклады также усугубляют ситуацию. В связи с этим не исключено, что другие кредитные организации также изменят условия ипотечного кредитования в преддверии повышения ключевой ставки до уровня 19-20% в начале осени.
Исполнительный директор компании "Главстрой-Недвижимость" Максим Гладченко отметил, что в 2024 и начале 2025 года не стоит рассчитывать на снижение ипотечных ставок.
Фото: unsplash.com/ goodspleen(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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