Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
Средняя ставка по рыночной ипотеке в РФ дошла до 19,6%
  1. Главная
  2. Недвижимость

Собственное жильё становится недоступным для россиян: ипотечные ставки бьют все рекорды

Средняя ставка по рыночной ипотеке в РФ дошла до 19,6%

Средняя ставка по рыночной ипотеке в России достигла 19,6%, что стало серьезным барьером для многих потенциальных заемщиков.

Об этом сообщила руководитель направления экспертной аналитики на сайте Банки.ру Инна Солдатенкова в интервью "Российской газете".

Согласно ее данным, за последнее время 14 банков уже повысили ставки по ипотечным кредитам, ожидая дальнейшего роста ключевой ставки.

Сложности с привлечением средств через вклады также усугубляют ситуацию. В связи с этим не исключено, что другие кредитные организации также изменят условия ипотечного кредитования в преддверии повышения ключевой ставки до уровня 19-20% в начале осени.

Исполнительный директор компании "Главстрой-Недвижимость" Максим Гладченко отметил, что в 2024 и начале 2025 года не стоит рассчитывать на снижение ипотечных ставок.

Фото: unsplash.com/ goodspleen(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Остин: Америка готова отреагировать на угрозы своим интересам на Ближнем Востоке

Остин: Америка готова отреагировать на угрозы своим интересам на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о том, что США готовы развернуть силы на Ближнем Востоке.

Читать полностью
Бэнкси представил вторую работу с изображением животных за сутки в Лондоне

Бэнкси представил вторую работу с изображением животных за сутки в Лондоне

Бэнкси продемонстрировал в Лондоне уже вторую работу с изображением животных всего за сутки.

Читать полностью

Общество

Паулина Андреева не будет играть в третьем сезоне сериала

Паулина Андреева не будет играть в третьем сезоне сериала "Метод", её заменит Савранская

К главной роли в новом сезоне "Метода" вернется Константин Хабенский, а вот Паулины Андреевой больше не будет.

Читать полностью
Суд в Санкт-Петербурге признал законным увольнение учителя за психологическое давление на ученика

Суд в Санкт-Петербурге признал законным увольнение учителя за психологическое давление на ученика

Суд в Санкт-Петербурге признал увольнение учителя законным из-за психологического давления на ученика. Это уникальное дело стало первым в судебной практике, когда рассмотрели вопрос о дисциплинарном взыскании к преподавателю за его жестокиe методы работы.

Читать полностью

Новости