Ипотечный бум закончился: россияне всё чаще отказываются от семейной ипотеки

За последний месяц российские граждане подали в банки на 22% меньше заявок на семейную ипотеку по сравнению с июнем.
Общее количество заявок составило 152,6 тысячи, как сообщает РБК, ссылаясь на данные оператора программы "Дом.РФ".
Сообщается, что в июне действовали прежние правила государственной поддержки, что привело к росту спроса со стороны клиентов на фоне ожидаемых изменений в программе.
Несмотря на корректировку условий семейной ипотеки в июле 2024 года, резкого падения спроса на российском рынке не произошло. Падение количества заявок на новую семейную ипотеку по сравнению с июлем прошлого года оценивается в 15,4%.
Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отметила, что заявки будут продолжать поступать, хотя их объем может сократиться из-за ужесточения условий.
Она также подчеркнула, что многие банки заинтересованы в продолжении выдачи ипотечных кредитов и будут разрабатывать различные инструменты для их поддержки.
Фото: unsplash.com/ jordi_catalonia(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Офицер ВС США Беннетт: Иран может ударить по банкам Израиля
Иран может нанести массированные удары по банкам Израиля, военным целям и деловому сектору, заявил RT экс-офицер ВС США Скотт Беннетт. По его словам, это случится в следующие 24-72 часа.
ILNA: В районе Исфахана в Иране прогремел взрыв и разгорелся пожар
Корпус стражей КСИР, элитные подразделения ВС Ирана, подтверждает, что грохот взрывов в административном центре Исфахана в центре Ирана связан с проведением учений спецназа, передаёт ILNA.
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"
В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.
Скончался Исмаил Бердиев — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа.