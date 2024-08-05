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Россияне подали в банки на 22% меньше заявок на семейную ипотеку
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Ипотечный бум закончился: россияне всё чаще отказываются от семейной ипотеки

Россияне подали в банки на 22% меньше заявок на семейную ипотеку

За последний месяц российские граждане подали в банки на 22% меньше заявок на семейную ипотеку по сравнению с июнем.

Общее количество заявок составило 152,6 тысячи, как сообщает РБК, ссылаясь на данные оператора программы "Дом.РФ".

Сообщается, что в июне действовали прежние правила государственной поддержки, что привело к росту спроса со стороны клиентов на фоне ожидаемых изменений в программе.

Несмотря на корректировку условий семейной ипотеки в июле 2024 года, резкого падения спроса на российском рынке не произошло. Падение количества заявок на новую семейную ипотеку по сравнению с июлем прошлого года оценивается в 15,4%.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отметила, что заявки будут продолжать поступать, хотя их объем может сократиться из-за ужесточения условий.

Она также подчеркнула, что многие банки заинтересованы в продолжении выдачи ипотечных кредитов и будут разрабатывать различные инструменты для их поддержки.

Фото: unsplash.com/ jordi_catalonia(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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