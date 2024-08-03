Раскрыт секрет, повышающий шанс на одобрение ипотеки при небольшом доходе

В оценке потенциального ипотечного заёмщика для принятия решения об одобрении кредита учитывается не только доход. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский объяснил "Финансам Mail.ru", какие ещё факторы принимаются во внимание.
"Как правило, ипотечные платежи должны составлять не более 40-50% дохода. Причём этот остаточный доход должен быть уже "очищен" от причитающихся платежей", — отметил он.
Например, если на человеке "висят" обязательства по другим кредитам, в ипотеке ему, скорее всего, откажут.
Неработающая супруга, несовершеннолетние дети тоже уменьшают шансы, а пособия на детей, если они есть, наоборот — идут в плюс.
Таким образом, подход к каждому заёмщику весьма индивидуален — недаром анкета настолько подробная, заключил экономист.
Фото: Mos.ru (Creative Common Attribution 4.0 International)
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