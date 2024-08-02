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Ракша: россиянам не стоит ждать снижения ставок по ипотеке
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Забудьте о снижении ставок по ипотеке: что на самом деле ждёт россиян в ближайшие годы?

Ракша: россиянам не стоит ждать снижения ставок по ипотеке

В ближайшем будущем россиянам не следует ожидать снижения ставок по ипотечным кредитам.
Экономист Денис Ракша поделился своими прогнозами относительно рынка жилищных кредитов в интервью НСН.

Он отметил, что в текущих условиях нет оснований ожидать снижения ставок.

Ракша выразил сомнение в том, что Центробанк сможет достичь своей цели по снижению инфляции до четырех процентов к 2025 году, считая такие планы чересчур оптимистичными.

Эксперт пояснил, что регулятор не может справиться с истинными причинами инфляции, которые включают структурные изменения в экономике и государственные инвестиции в экономику без адекватного предложения товаров и услуг.

По его словам, в таких условиях Центробанк не может воздействовать на ситуацию ни с помощью изменения ставки, ни другими мерами.

Фото: commons.wikimedia.org/Светлана Глазкина(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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