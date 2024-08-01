Россияне, взявшие ипотеку на максимальный срок, переплатят в два раза — экономист

Взявшие на максимальный срок ипотеку по базовой ставке россияне переплатят процентами как минимум две стоимости квартиры. Об этом NewsInfo.Ru рассказала экономист Татьяна Куликова.
"Чем больше срок, тем больше переплата, так как вы больше процентов платите. Если срок большой, то… Но здесь надо ещё понимать такую вещь, что ведь это же в номинале считается. Понятное дело, что там же еще инфляция", — отметила она.
По словам Куликовой, например, если человек берёт ипотеку под ставку, в точности равной инфляции, то переплаты в этом случае не будет.
Ранее сообщалось, что правительство продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, одновременно с этим изменив её условия. Новые условия оформления IT-ипотеки начинают действовать с 1 августа 2024 года, а одно из главных нововведений — исключение из программы Москвы и Санкт-Петербурга.
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