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  • Опубликована сегодня в 12:44

Минцифры простимулирует айтишников кредитами по льготной ипотеке

В России начали выдавать кредиты по льготной ипотеке для IT-специалистов на новых условиях

Ожидается, что общий объем выданных ипотечных кредитов в рамках реализации программы поддержки с 2022 по 2024 год составит около 240 млрд рублей.

По данным Минцифры, более 50 тыс. IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия. Перечень компаний, которые смогут принять участие в программе льготного кредитования, опубликован на портале госуслуг. Срок сохранения льготной ставки для уволившегося из компании IT-специалиста увеличивается с трех до шести месяцев.

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