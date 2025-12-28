Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ипотека
ипотека
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:10

Ипотека ушла в тень — но не навсегда: рынок ждёт снижения ставки как сигнала к возвращению

Спрос на рыночную ипотеку в России начнёт восстанавливаться во второй половине 2026 года — Анатолий Аксаков

Спрос на рыночную ипотеку в России может начать восстанавливаться уже во второй половине 2026 года — при условии заметного снижения ключевой ставки. Такой прогноз озвучили в Госдуме, оценивая перспективы жилищного кредитования. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Когда ипотека снова станет востребованной

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что переломным моментом для рынка станет приближение ключевой ставки Банка России к уровню 10% годовых. По его оценке, именно при таких параметрах может начаться ощутимый рост интереса заёмщиков к рыночной ипотеке.

Он напомнил, что оживление спроса традиционно происходит тогда, когда ставки по ипотечным кредитам опускаются ниже 15%. С учётом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными предложениями банков обычно составляет около четырёх процентных пунктов, снижение ставки ЦБ до 10% способно привести к появлению кредитов под 13-14% годовых. Такие условия, по мнению парламентария, уже будут восприниматься как приемлемые для значительной части граждан.

Уроки льготной ипотеки

Отдельно Аксаков обратил внимание на последствия масштабных государственных программ поддержки. Он отметил, что такие меры, как семейная ипотека, сыграли важную социальную роль, но одновременно оказали серьёзное давление на рынок недвижимости.

Массовый характер льготных программ, по его словам, способствовал резкому росту цен на новостройки до "запредельного" уровня. Хотя в настоящее время ценовая динамика стабилизировалась, заметного снижения стоимости квадратного метра так и не произошло.

Адресность вместо ажиотажа

Исходя из этого опыта, депутат подчеркнул необходимость более взвешенного подхода к господдержке в будущем. Он считает принципиально важным, чтобы любые новые льготные механизмы были строго адресными и ориентированными на конкретные категории граждан — например, молодые семьи, IT-специалистов или жителей отдельных регионов.

По его оценке, отказ от всеобщих программ позволит избежать нового всплеска ажиотажного спроса и повторного разгона цен на жильё. Устойчивое развитие ипотечного рынка в ближайшие годы, по мнению Аксакова, возможно лишь при сочетании постепенного снижения рыночных ставок и точечной, продуманной государственной политики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Банки переключаются с розничных на корпоративные кредиты — эксперт Мехтиев сегодня в 7:39
Кредитный рынок перевернулся: россиянам будет сложнее получить заём, а компаниям — проще

Банки охладели к кредитам для физлиц: эксперт объяснил, почему розница перестала быть выгодной и зачем рынок смещается в корпоративный сегмент.

Читать полностью » Ростелеком утвердил стратегию развития на 2026-2030 годы — Медведев сегодня в 7:36
Бизнес-план на 2026 год утверждён: что это значит для абонентов и рынка телекоммуникаций

"Ростелеком" утвердил стратегию на 2026-2030 годы. На заседании под председательством Медведева прозвучала цель — выручка свыше 1 трлн рублей.

Читать полностью » Правительство выделило 5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям — Мишустин сегодня в 7:34
Стабильность вместо роста платежей: как новые субсидии защитят аграриев от дорогих кредитов

Правительство добавит 5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям. Деньги помогут сохранить низкие ставки и высвободить средства для роста производства.

Читать полностью » Владельцам домов в СНТ предложили платить 70% тарифа за свет — Леонид Слуцкий вчера в 12:08
Счётчик больше не враг кошелька: дачный свет хотят перевести в режим приятных платёжек

Власти предлагают снизить тарифы на электроэнергию для дачников. Инициатива может уравнять условия для владельцев домов в СНТ по всей стране.

Читать полностью » Италия поставила в Россию товары и сладости на 300 млн евро за год — Винченцо Трани вчера в 11:21
Пока мир спорит и делит стороны: Италия оставила в России товарный след на 300 млн евро

Итальянские компании в 2025 году сохранили поставки одежды и сладостей в Россию на сотни миллионов евро. Как устроен этот товарооборот — в деталях статистики.

Читать полностью » Контроль банковских переводов в России усилят с 2026 года — Шедько экономист вчера в 11:17
Нажал отправить — попал под проверку: банковские переводы могут оказаться под новым контролем

С 2026 года в России изменятся правила контроля за переводами и доходами. Новые цифровые механизмы затронут граждан, бизнес и банки.

Читать полностью » Ставки по кредитным картам в России выросли до 47,4% — банки вчера в 11:07
Платишь картой — попадаешь в ловушку: проценты взлетели до рекордных значений

Ставки по кредитным картам в России приблизились к историческому максимуму. Эксперты объясняют рост издержками банков и оценивают перспективы рынка.

Читать полностью » Возвращение России в мировую экономику может пройти быстрыми темпами — депутат Светлана Журова вчера в 4:31
Санкции как временный разрыв: какие отрасли первыми потянутся к восстановлению сотрудничества

В Госдуме допустили, что после завершения конфликта Россия может быстро восстановить экономические связи благодаря взаимной выгоде сотрудничества.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Отказ тормозной системы требует поэтапного замедления автомобиля — автомеханики
ЮФО
Гололёдно-изморозевые отложения сформируются в Краснодаре — Краснодарский ЦГМС
Туризм
Новогодняя Рязань предлагает прогулки, катки и гастрономические маршруты — гиды
Спорт и фитнес
Гребля задействовала до 70 процентов мышц тела — спортивные физиологи
Россия
Путин подписал закон об упрощённом допуске медиков в Донбассе — ТАСС
Общество
Путин утвердил единый порядок распределения субсидий и грантов — ТАСС
Красота и здоровье
В России ввели единую форму согласия для клинических исследований — Владимир Путин
Технологии
Samsung представит акустические системы Music Studio на CES 2026 — Samsung Newsroom
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet