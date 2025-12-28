Ипотека ушла в тень — но не навсегда: рынок ждёт снижения ставки как сигнала к возвращению

Спрос на рыночную ипотеку в России может начать восстанавливаться уже во второй половине 2026 года — при условии заметного снижения ключевой ставки. Такой прогноз озвучили в Госдуме, оценивая перспективы жилищного кредитования. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Когда ипотека снова станет востребованной

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что переломным моментом для рынка станет приближение ключевой ставки Банка России к уровню 10% годовых. По его оценке, именно при таких параметрах может начаться ощутимый рост интереса заёмщиков к рыночной ипотеке.

Он напомнил, что оживление спроса традиционно происходит тогда, когда ставки по ипотечным кредитам опускаются ниже 15%. С учётом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными предложениями банков обычно составляет около четырёх процентных пунктов, снижение ставки ЦБ до 10% способно привести к появлению кредитов под 13-14% годовых. Такие условия, по мнению парламентария, уже будут восприниматься как приемлемые для значительной части граждан.

Уроки льготной ипотеки

Отдельно Аксаков обратил внимание на последствия масштабных государственных программ поддержки. Он отметил, что такие меры, как семейная ипотека, сыграли важную социальную роль, но одновременно оказали серьёзное давление на рынок недвижимости.

Массовый характер льготных программ, по его словам, способствовал резкому росту цен на новостройки до "запредельного" уровня. Хотя в настоящее время ценовая динамика стабилизировалась, заметного снижения стоимости квадратного метра так и не произошло.

Адресность вместо ажиотажа

Исходя из этого опыта, депутат подчеркнул необходимость более взвешенного подхода к господдержке в будущем. Он считает принципиально важным, чтобы любые новые льготные механизмы были строго адресными и ориентированными на конкретные категории граждан — например, молодые семьи, IT-специалистов или жителей отдельных регионов.

По его оценке, отказ от всеобщих программ позволит избежать нового всплеска ажиотажного спроса и повторного разгона цен на жильё. Устойчивое развитие ипотечного рынка в ближайшие годы, по мнению Аксакова, возможно лишь при сочетании постепенного снижения рыночных ставок и точечной, продуманной государственной политики.