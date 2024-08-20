Ипотечный кризис: Банк России прогнозирует катастрофическое снижение выдач в 2024 Году

ЦБ ожидает снижение объёма ипотечных выдач в 2024 году

В 2024 году объём выдачи ипотеки ожидается на уровне 4,8 трлн рублей, что является снижением по сравнению с 7,8 трлн рублей в 2023 году, согласно прогнозам ЦБ.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов сообщил в интервью "Известиям", что такой спад обусловлен окончанием периода активного использования льготных программ.

По его словам, 2023 год был исключением из-за небывалого роста благодаря этим программам, и теперь рынок возвращается к более устойчивому уровню.

Прогнозируется, что в 2025 году объём ипотечных кредитов может колебаться в пределах 4,8-5,8 трлн рублей.

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