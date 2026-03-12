Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пожилые люди
Пожилые люди
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:46

Возраст не преграда: на какие условия по ипотеке рассчитывать пенсионерам

Пенсионеры могут оформить ипотеку, если банк видит у них стабильный ежемесячный доход, отметила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Мешкова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, в каких случаях банки готовы одобрить жилищный кредит людям старшего возраста.

При рассмотрении заявки банк оценивает финансовые возможности пенсионера по тем же принципам, что и любого другого заемщика, пояснила эксперт.

"Банк определяет срок кредитования и сумму кредитования, исходя из ежемесячного дохода заемщика. Учитываются все поступления, пенсия, зарплата, дополнительные доходы, если есть", — отметила Елена Мешкова.

Эксперт добавила, что прямых законодательных ограничений по возрасту для ипотечных заемщиков нет. При этом банки все равно ориентируются на возраст клиента, поэтому обычно уменьшают возможный срок кредита и сумму займа.

"Смотрят, чтобы срок последнего платежа не выходил за средний возраст жизни. Безусловно, срок ипотеки не будет двадцать лет, как для молодого человека. И сумма ипотеки будет меньше", — отметила эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

