Возраст не преграда: на какие условия по ипотеке рассчитывать пенсионерам

Пенсионеры могут оформить ипотеку, если банк видит у них стабильный ежемесячный доход, отметила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Мешкова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, в каких случаях банки готовы одобрить жилищный кредит людям старшего возраста.

При рассмотрении заявки банк оценивает финансовые возможности пенсионера по тем же принципам, что и любого другого заемщика, пояснила эксперт.

"Банк определяет срок кредитования и сумму кредитования, исходя из ежемесячного дохода заемщика. Учитываются все поступления, пенсия, зарплата, дополнительные доходы, если есть", — отметила Елена Мешкова.

Эксперт добавила, что прямых законодательных ограничений по возрасту для ипотечных заемщиков нет. При этом банки все равно ориентируются на возраст клиента, поэтому обычно уменьшают возможный срок кредита и сумму займа.