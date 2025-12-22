Ипотека по числу детей: в Госдуме готовят решение, которое изменит правила для семей

Власти готовятся к возможным изменениям в одной из самых востребованных программ господдержки жилья. В Госдуме обсуждается введение дифференцированных процентных ставок по семейной ипотеке, и решение по этому вопросу может быть принято уже в начале следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью профильного парламентария.

Сроки принятия решения

Закон о разных процентных ставках по семейной ипотеке может быть рассмотрен и принят в январе-феврале следующего года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, обсуждение инициативы продвигается без серьёзных разногласий.

"Я думаю, что в январе — феврале мы с этим определимся. По крайней мере, те дискуссии, в которых я участвую, говорят о том, что противников не было", — сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ипотека в зависимости от числа детей

Ранее в Госдуме уже поднимался вопрос о снижении ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Предлагаемая модель предполагает более гибкий подход к условиям кредитования, чтобы дополнительно стимулировать рождаемость.

В частности, при рождении третьего ребёнка ставка по семейной ипотеке может быть снижена до 4%. Такой уровень процента рассматривается как один из ключевых инструментов поддержки многодетных семей и повышения доступности жилья.

Особые случаи и действующие параметры

При этом законодатели отдельно обсуждают ситуации, связанные с рождением двойни или близнецов. Как ранее отмечал Аксаков, в таких случаях ставка будет рассчитываться как за второго ребёнка и составит 6%.

Таким образом, предполагается сохранить действующую логику программы, но дополнить её более точной градацией условий. Окончательные параметры инициативы будут определены после завершения обсуждений и согласований в парламенте.