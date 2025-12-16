Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Жилищное строительство в Мурманске
Жилищное строительство в Мурманске
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 17:16

Ипотека остывает, мечты зябнут: как россияне всё реже берут ключи от новой жизни

Минстрой России прорабатывает обновление льготных ипотечных программ — АБН 24

Рынок ипотечного кредитования в России к концу 2025 года столкнулся с заметным спадом, который уже отражается на возможностях граждан приобретать жильё. Сокращение объёмов выдачи стало одним из ключевых индикаторов охлаждения финансового сектора и усилило роль государственной поддержки. Об этом сообщает издание АБН 24 со ссылкой на заявление профильного ведомства.

Снижение выдачи ипотеки

По состоянию на начало декабря 2025 года объёмы выдачи ипотечных кредитов в России сократились на 21%. Такие данные привёл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, выступая на заседании Совета законодателей Российской Федерации. Падение затронуло весь рынок и стало следствием общей тенденции к снижению кредитной активности.

Сокращение ипотечного кредитования напрямую влияет как на спрос со стороны населения, так и на темпы развития строительной отрасли. В этих условиях особое значение приобретают инструменты, позволяющие сдерживать дальнейшее падение и сохранять доступность жилья для семей.

"Государственные льготные ипотечные программы стали ключевым фактором, позволившим сохранить доступность жилья для граждан в условиях общей тенденции к сокращению кредитования", — заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Роль льготных программ

Глава ведомства подчеркнул, что именно льготные ипотечные механизмы фактически остаются единственным инструментом, который даёт россиянам возможность улучшить жилищные условия. В условиях роста финансовой нагрузки и снижения доступности коммерческих кредитов такие программы продолжают выполнять стабилизирующую функцию.

По словам Файзуллина, государственная поддержка позволяет сгладить негативные последствия снижения объёмов ипотечного кредитования и сохранить минимально необходимый уровень спроса на жильё. Это важно не только для граждан, но и для всей строительной отрасли.

Планы по модернизации ипотеки

В министерстве в настоящее время прорабатываются различные варианты обновления действующих льготных программ. Речь идёт, в том числе, о семейной ипотеке и других форматах господдержки, которые планируется адаптировать к текущей экономической ситуации и меняющимся потребностям населения.

Файзуллин отметил, что продолжение поддержки ипотечного сегмента остаётся приоритетной задачей. По его оценке, ипотека является ключевым фактором развития строительной индустрии и одним из базовых условий обеспечения российских семей собственным жильём.

