Ипотека одобрена — а деньги уже закончились: ловушка, в которую попадают молодые семьи

Покупка жилья по ипотеке для молодых семей нередко сопровождается расходами, которые не всегда учитываются при планировании бюджета. Речь идёт не о процентах по кредиту или первоначальном взносе, а о сопутствующих платежах, без которых оформление сделки невозможно. На эту проблему обратил внимание зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Ипотека с дополнительной нагрузкой

По словам депутата, несмотря на действующие программы господдержки, сам процесс получения ипотечного кредита остаётся финансово сложным. Молодые семьи сталкиваются с обязательными расходами, которые формально не включены в стоимость кредита, но оплачиваются до получения жилья.

"Государство активно помогает молодым семьям с покупкой жилья, предлагая льготные ставки и субсидии. Однако сам процесс оформления ипотеки сопровождается целым рядом обязательных, но скрытых платежей, которые ложатся тяжелым финансовым бременем на бюджет молодых семей", — подчеркнул зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Как отметил парламентарий, в крупных городах такие расходы могут достигать 100 тыс. рублей и должны быть оплачены единовременно, что для многих становится серьёзным препятствием.

Из чего складываются "скрытые" платежи

Каплан Панеш пояснил, что при оформлении ипотеки возникает целый перечень обязательных услуг. В их числе — независимая оценка недвижимости, необходимая банку для одобрения кредита. Стоимость такой процедуры, по его словам, начинается от 4,3-4,5 тыс. рублей и может превышать 7 тыс. рублей в зависимости от условий.

Отдельной статьёй расходов остаётся страхование залога, которое по закону действует весь срок кредита.

"Его стоимость составляет в среднем 1-2% от суммы кредита ежегодно. Например, при ипотеке в 3 млн рублей это выливается в 30-60 тыс. рублей в первый год", — рассказал депутат.

Кроме того, банки часто настаивают на страховании жизни и здоровья заёмщика, что добавляет ещё около 1% от суммы кредита. Фактическая стоимость полисов, по словам Панеша, может колебаться от 4 до 22 тыс. рублей в год.

Госпошлины и услуги банков

Дополнительные траты включают госпошлину за регистрацию права собственности в размере 2 тыс. рублей, а также банковские услуги — перевод средств или аренду ячейки. Эти расходы, как отметил парламентарий, обычно составляют от 2 до 5 тыс. рублей.

При покупке жилья на вторичном рынке нередко добавляются услуги риелтора, стоимость которых может доходить до 5% от цены квартиры.

"В итоге общая сумма таких сопутствующих расходов для молодой семьи в крупном городе легко достигает 80-100 тыс. рублей, а в отдельных случаях и превышает эту планку", — пояснил Каплан Панеш.

Предлагаемые изменения

Депутат напомнил, что существующие программы, такие как "Молодая семья" или "Семейная ипотека", покрывают часть стоимости жилья или снижают процентную ставку, но не затрагивают дополнительные издержки. Для решения проблемы он намерен внести законопроект с двумя возможными механизмами поддержки.

Первый вариант предполагает прямое освобождение молодых семей от оплаты оценки недвижимости и госпошлины за регистрацию права. Второй — расширение имущественного налогового вычета, чтобы в него включались расходы на обязательное страхование, оценку и госпошлину. По мнению депутата, это позволит вернуть 13% от фактически понесённых затрат и снизить финансовую нагрузку при покупке жилья.