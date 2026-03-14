новостройка
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 23:19

Золотая клетка в новостройке: сколько на самом деле приходится отдавать за квартиру в мегаполисе

Аналитики "РБК Недвижимости" оценили доступность жилья в российских городах-миллионниках в марте 2026 года. Исследование показало, что покупка студии в новостройке требует ежемесячного платежа в 110 тысяч рублей. При этом в 12 из 16 крупнейших городов страны эта сумма остается ниже отмеченной планки. Максимальная финансовая нагрузка зафиксирована в Москве, а наиболее доступные условия оплаты предлагают региональные рынки.

Ценовое лидерство столицы

Москва продолжает удерживать позиции города с самыми высокими ипотечными платежами в России. Высокие показатели обусловлены стоимостью первичного жилья, которая на начало марта 2026 года достигла уровня 21,5 миллиона рублей за однокомнатную квартиру.

Согласно сведениям сервиса bnMAP. pro, подобные цены делают обслуживание банковского долга максимально затратным для покупателей. Средний ежемесячный платеж по кредиту в столице составляет 292,2 тысячи рублей.

Столичный рынок недвижимости характеризуется не только стоимостью квадратного метра, но и средними габаритами жилья. В Москве площадь типичной однокомнатной квартиры в новостройке достигает 39 квадратных метров.

Динамика Казани и Петербурга

Второе место в рейтинге высокой долговой нагрузки занимает Казань. При средней стоимости однокомнатной новостройки в 12 миллионов рублей покупатели вынуждены каждый месяц отдавать банку 163,1 тысячи рублей.

Санкт-Петербург замыкает тройку городов с наиболее дорогими ипотечными взносами. Ежемесячный платеж за квартиру здесь достигает 144,1 тысячи рублей при усредненной стоимости объекта в 10,6 миллиона рублей.

Аналитики отмечают интересную особенность петербургского рынка, связанную с габаритами строящегося жилья. В северной столице средняя площадь "однушки" составляет 32,2 квадратных метра, что делает эти квартиры самыми компактными среди лидеров рейтинга.

Показатели Нижнего Новгорода

Нижний Новгород стал четвертым мегаполисом, где ипотечное бремя выше среднестатистического уровня в 110 тысяч рублей. Покупка новой однокомнатной квартиры здесь потребует от владельца ежемесячного взноса в размере 118,2 тысячи рублей.

Общая стоимость одного лота на местном рынке первичной недвижимости в марте оценивается в 8,7 миллиона рублей. Эти цифры подтверждают, что даже за пределами столичных регионов стоимость обслуживания кредита остается значительной для большинства покупателей.

Данные расчеты показывают, что именно в четырех крупнейших городах сосредоточены основные финансовые препятствия для приобретения недвижимости. В остальных двенадцати мегаполисах ситуация с объемом платежей выглядит менее напряженной для заемщиков.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Читайте также

Цифровая проверка против обмана: как за пару минут найти лишние строки в счетах за жилье сегодня в 18:00

В квитанциях многих россиян обнаружилась досадная путаница, заставляющая переплачивать за привычный комфорт в подъезде, игнорируя базовые права владельцев.

Читать полностью » Новые ГОСТы на хлеб и бананы: зачем стандартизировать то, что и так проверено временем вчера в 16:47
Новые стандарты ГОСТ в России: какие отрасли затронет, вырастут ли цены, последствия, мнение эксперта

В России обсуждают последствия обновления гостандартов: от белого хлеба до бананов меняются правила производства и контроля качества товаров повседневного спроса

Читать полностью » Санкции США дают трещину: российская нефть и нефтепродукты уходят из-под ограничений вчера в 16:36
Ослабление антироссийских санкций США: что будет с ценами на нефть, глобальный рынок, мнение аналитика

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, временно выводящую российскую нефть и нефтепродукты из-под ограничительных мер, что вызывает настороженность трейдеров и прогнозы роста котировок.

Читать полностью » Весна приносит долгожданный приток средств: кошельки россиян изменятся с 1 апреля вчера в 11:17
Увеличение пенсий в России с 1 апреля 2026 года: кого коснется, на сколько вырастет, как получить

Второй квартал наступившего года ознаменуется важными изменениями в системе государственных начислений, которые затронут миллионы граждан страны.

Читать полностью » Работа на доверии обходится дорого: записи в книжке оказались не способны гарантировать достойную пенсию вчера в 10:58

Записи в трудовой книжке не всегда совпадают с данными в государственном реестре, что грозит неприятными последствиями при выходе на пенсию.

Читать полностью » Стало известно о рисках при покупке товаров в рассрочку 12.03.2026 в 12:35
Ноль на витрине, минус в кошельке: как беспроцентная рассрочка маскирует дорогой кредит

При оформлении товаров в рассрочку менеджеры незаметно добавляют платные опции вроде страхования и уведомлений, что нагружает бюджет и влияет на кредитный рейтинг, превращая удобную покупку в скрытую ловушку.

Читать полностью » Россиян предупредили о невозможности обменять некоторые виды долларов 12.03.2026 в 12:14
Ветхие купюры уходят на свалку: банки установили жесткие барьеры для старых долларов

Держатели долларов в России и за рубежом рискуют остаться с бесполезными купюрами, поскольку банки вводят строгие правила приема ветхих банкнот, усиливая подозрения к старым версиям.

Читать полностью » Займы под нулевую ставку ловят за хвост: разъяснение ФНС по НДФЛ с выгоды от кредитов работодателя 11.03.2026 в 12:14

Федеральная налоговая служба в официальном канале разъяснила механизм налогообложения экономии на процентах по кредитам от работодателя или связанных лиц, с исключениями для определенных случаев.

Читать полностью »

Новости
Россия
Штамп как ключ к идиллии: как официальный брак ускоряет получение поддержки от государства
Россия
Богатые регионы и пустые кубышки: как распределились деньги на борьбу с катастрофами
ЦФО
Стык двух мегаполисов: какие инженерные решения применят на скоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург
ДФО
Богатырь из Приморья весом в пять килограммов: необычное пополнение удивило даже опытных врачей
Красота и здоровье
Ногти не говорят о дефиците: почему самодиагностика может ввести в заблуждение
Авто и мото
Безопасность висит на волоске: стандартное обучение игнорирует критические дорожные риски
Питомцы
Шёлк на крепких мышцах: дикая внешность бенгальской кошки скрывает натуру преданного компаньона
Недвижимость
Любимая рубашка больше не пойдёт на тряпки: секретный состав из аптечки спасает белые вещи
