Золотая клетка в новостройке: сколько на самом деле приходится отдавать за квартиру в мегаполисе

Аналитики "РБК Недвижимости" оценили доступность жилья в российских городах-миллионниках в марте 2026 года. Исследование показало, что покупка студии в новостройке требует ежемесячного платежа в 110 тысяч рублей. При этом в 12 из 16 крупнейших городов страны эта сумма остается ниже отмеченной планки. Максимальная финансовая нагрузка зафиксирована в Москве, а наиболее доступные условия оплаты предлагают региональные рынки.

Ценовое лидерство столицы

Москва продолжает удерживать позиции города с самыми высокими ипотечными платежами в России. Высокие показатели обусловлены стоимостью первичного жилья, которая на начало марта 2026 года достигла уровня 21,5 миллиона рублей за однокомнатную квартиру.

Согласно сведениям сервиса bnMAP. pro, подобные цены делают обслуживание банковского долга максимально затратным для покупателей. Средний ежемесячный платеж по кредиту в столице составляет 292,2 тысячи рублей.

Столичный рынок недвижимости характеризуется не только стоимостью квадратного метра, но и средними габаритами жилья. В Москве площадь типичной однокомнатной квартиры в новостройке достигает 39 квадратных метров.

Динамика Казани и Петербурга

Второе место в рейтинге высокой долговой нагрузки занимает Казань. При средней стоимости однокомнатной новостройки в 12 миллионов рублей покупатели вынуждены каждый месяц отдавать банку 163,1 тысячи рублей.

Санкт-Петербург замыкает тройку городов с наиболее дорогими ипотечными взносами. Ежемесячный платеж за квартиру здесь достигает 144,1 тысячи рублей при усредненной стоимости объекта в 10,6 миллиона рублей.

Аналитики отмечают интересную особенность петербургского рынка, связанную с габаритами строящегося жилья. В северной столице средняя площадь "однушки" составляет 32,2 квадратных метра, что делает эти квартиры самыми компактными среди лидеров рейтинга.

Показатели Нижнего Новгорода

Нижний Новгород стал четвертым мегаполисом, где ипотечное бремя выше среднестатистического уровня в 110 тысяч рублей. Покупка новой однокомнатной квартиры здесь потребует от владельца ежемесячного взноса в размере 118,2 тысячи рублей.

Общая стоимость одного лота на местном рынке первичной недвижимости в марте оценивается в 8,7 миллиона рублей. Эти цифры подтверждают, что даже за пределами столичных регионов стоимость обслуживания кредита остается значительной для большинства покупателей.

Данные расчеты показывают, что именно в четырех крупнейших городах сосредоточены основные финансовые препятствия для приобретения недвижимости. В остальных двенадцати мегаполисах ситуация с объемом платежей выглядит менее напряженной для заемщиков.