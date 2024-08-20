Новый удар по рынку недвижимости: льготную ипотеку могут прикрыть из-за мошенничества

Российские власти намерены ужесточить правила предоставления льготной ипотеки с господдержкой из-за многочисленных серых схем, которые применяются застройщиками, пишет газета "Известия".

Центральный банк России уточняет, что особое внимание уделяется практике переуступки прав по договорам долевого участия на стадии строительства. Такая схема не позволяет банкам выдавать льготные ипотечные кредиты.

Используя эту лазейку, застройщики могут обходить требование о хранении средств дольщиков на эскроу-счетах, что увеличивает риски для покупателей, отмечают в ЦБ.

Согласно правилам, деньги на эскроу-счетах блокируются до завершения строительства и передачи объектов владельцам. При этом застройщики могут брать кредиты под эти "замороженные" средства в рамках проектного финансирования.

Однако некоторые из них предпочитают использовать деньги дольщиков раньше положенного срока, до окончания строительства.

Фото: flickr.com/Simon Harriyott(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)