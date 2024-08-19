Неожиданные причины отказа в ипотеке: банки не хотят вам этого рассказывать

В России наблюдается увеличение числа отказов в выдаче ипотеки от банков. Это связано с растущим уровнем закредитованности среди населения, сообщает "Аргументы и факты" с ссылкой на Российскую Гильдию риелторов.



Как пояснила руководитель комитета по ипотеке гильдии Юлия Максимович, ранее у потенциальных заёмщиков было от 2 до 5 долговых обязательств, а сейчас их число возросло до 7-13.

Она также отметила, что банки стали чаще отказывать тем, кто использует рассрочки на маркетплейсах, так как кредиторы предполагают, что такие заёмщики плохо управляют своими финансами.



Кроме того, Максимович предостерегла, что банки могут рассматривать онлайн-курсы, оплаченные в рассрочку, как займы микрофинансовых организаций, что также может стать причиной отказа в ипотеке.

Фото: commons.wikimedia.org/Insider51(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)