В России состоялся форум «Россия зовет!», в котором приняли участие эксперты девелоперского рынка. Одним из предметов обсуждения стал дефицит жилья на отечественном рынке. Свое мнение высказал заместитель гендиректора по экономике и финансам девелопера Setl Group Сергей Староверов.
- Девелоперский рынок очень зарегулирован, поэтому рисков на нем для инвесторов, в том числе облигационных, практически нет, - рассказал он.
Также он подчеркнул, что жилье будет оставаться востребованным, несмотря на повышение цен. Именно и будет влиять на дефицит в течение следующих 10 лет. Негативно на спрос может повлиять лишь отмена льготных кредитований. На льготных ипотеках, сообщил эксперт, завязано около 90% продаж.
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