Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 91,6402
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 98,8409
Setl Group: в России сохранится дефицит жилья
  1. Главная
  2. Недвижимость
  • Опубликована сегодня в 8:00

Setl Group: в России сохранится дефицит жилья

В России состоялся форум «Россия зовет!», в котором приняли участие эксперты девелоперского рынка. Одним из предметов обсуждения стал дефицит жилья на отечественном рынке. Свое мнение высказал заместитель гендиректора по экономике и финансам девелопера Setl Group Сергей Староверов.

- Девелоперский рынок очень зарегулирован, поэтому рисков на нем для инвесторов, в том числе облигационных, практически нет, - рассказал он.

Также он подчеркнул, что жилье будет оставаться востребованным, несмотря на повышение цен. Именно и будет влиять на дефицит в течение следующих 10 лет. Негативно на спрос может повлиять лишь отмена льготных кредитований. На льготных ипотеках, сообщил эксперт, завязано около 90% продаж.

Мир

В Белом Доме прокомментировали решение Путина участвовать в выборной гонке

В Белом Доме прокомментировали решение Путина участвовать в выборной гонке

Накануне российский лидер заявил о планах баллотироваться вновь.

Читать полностью
Blitz: в парламенте Болгарии вновь возникли беспорядки

Blitz: в парламенте Болгарии вновь возникли беспорядки

СМИ сообщили о новой стычке болгарских депутатов из-за передачи Киеву вооружения

Читать полностью

Общество

Арктическая ипотека становится все популярнее среди россиян

Арктическая ипотека становится все популярнее среди россиян

Такие займы считаются льготными, а ставка составляет от 2% с учетом страхования.

Читать полностью
Росстат: самое большое повышение цен в ноябре было на яйца

Росстат: самое большое повышение цен в ноябре было на яйца

Подорожание коснулось и других продуктов.

Читать полностью

Новости