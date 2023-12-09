В России состоялся форум «Россия зовет!», в котором приняли участие эксперты девелоперского рынка. Одним из предметов обсуждения стал дефицит жилья на отечественном рынке. Свое мнение высказал заместитель гендиректора по экономике и финансам девелопера Setl Group Сергей Староверов.

- Девелоперский рынок очень зарегулирован, поэтому рисков на нем для инвесторов, в том числе облигационных, практически нет, - рассказал он.

Также он подчеркнул, что жилье будет оставаться востребованным, несмотря на повышение цен. Именно и будет влиять на дефицит в течение следующих 10 лет. Негативно на спрос может повлиять лишь отмена льготных кредитований. На льготных ипотеках, сообщил эксперт, завязано около 90% продаж.