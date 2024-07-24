В столице Японии встревожены по причине недавно введённых РФ санкций против более десяти японцев. Эти ограничительные меры могут оказать негативное воздействие психологического характера на японские организации, которые проявляют интерес к проектам по восстановлению Украины. Об этом информировал японскую государственно-общественную центральную телерадиокомпанию NHK источник в дипломатических кругах.
По словам источника, в Токио встревожены по причине того, что ограничительные меры со стороны РФ могут оказать давление психологического характера на некоторые организации Японии, которые изъявляют желание принять участие в проектах по восстановлению Украины.
Не так давно МИД в ответ на ограничительные меры, направленные против России и её граждан, которые ввела столица Японии, запретило въезд на территорию Российской Федерации 13 японцам. Среди этих граждан Японии есть бизнес-магнат, писатель, основатель и генеральный директор Rakuten, Inc Хироси Микитани, высшее должностное лицо Toyota Motor Corporation Акио Тоёда, учёный Акихико Танака и другие.
Недавно директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что автомобильная промышленность Японии, скорее всего, уже не сможет возвратиться на рынок РФ, который был ей покинут из-за политики Токио, который подчиняется Соединённым Штатам Америки.
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