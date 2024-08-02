В случае если между Японией и Российской Федерацией будут доверительные взаимоотношения и диалог, то у первой не будет поводов для волнения. Об этом информировал РИА Новости депутат Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки, который совсем недавно посетил РФ.
В разговоре с сотрудником российского информационного агентства японский депутат сообщил, что-то, что Япония много уделяет своего внимания межправительственному политическому и экономическому форуму G7, нет ничего удивительно. Он аргументировал это тем, что островное государство в Восточной Азии является членом данного неформального объединения. Однако создатель и глава политической партии Новая партия Дайти подчеркнул, что из всех соседних с Японией стран Российская Федерация является самым близким соседом. По этой причине японский депутат выразил свою уверенность в том, что этим добрососедским отношениям необходимо отдавать наибольшее предпочтение.
По мнению Мунэо Судзуки, в случае, если у этих двух стран будут хорошие взаимоотношения, которые будут основываться на доверии, у Японии не будет никаких поводов для волнения. Он также добавил, что вместо того, чтобы раздражать противоположную сторону, намного лучше будет вести диалог.
Фото: Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / Federation Council (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Японский депутат Судзуки: многие в Японии поддержали визит в РФ
Многие граждане Японии положительно отреагировали на недавнюю поездку депутата Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки в Россию и придерживаются мнения, что он правильно поступил. Об этом японский политический деятель информировал РИА Новости.
Освобожденные по обмену американцы прибыли в США, где их встретит Байден
Граждане Соединённых Штатов Америки, которых освободили в рамках обмена заключёнными, были доставлены в Штаты на объединённую базу Морской авиации США, которая находится в городе Кэмп-Спрингс, штате Мэриленд. На месте их ожидает действующий глава Штатов Джо Байден. Об этом информирует РИА Новости.
Daily Mail: Брэд Питт переживает из-за аварии, в которой пострадал его сын Пакс
Американский актер Брэд Питт переживает из-за аварии, в которой пострадал его 20-летний приемный сын Пакс.
В ГД внесли проект об обязанности родителей содержать учащихся в вузе детей
Члены Либерально-демократической партии России внесли в Государственную Думу законопроект, который подразумевает, что родители должны будут обеспечивать собственных детей денежными средствами до их 23-летия, пока те получают высшее образование по очной форме. Документация о предложенном проекте находится у РИА Новости.