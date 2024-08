В случае если между Японией и Российской Федерацией будут доверительные взаимоотношения и диалог, то у первой не будет поводов для волнения. Об этом информировал РИА Новости депутат Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки, который совсем недавно посетил РФ.

В разговоре с сотрудником российского информационного агентства японский депутат сообщил, что-то, что Япония много уделяет своего внимания межправительственному политическому и экономическому форуму G7, нет ничего удивительно. Он аргументировал это тем, что островное государство в Восточной Азии является членом данного неформального объединения. Однако создатель и глава политической партии Новая партия Дайти подчеркнул, что из всех соседних с Японией стран Российская Федерация является самым близким соседом. По этой причине японский депутат выразил свою уверенность в том, что этим добрососедским отношениям необходимо отдавать наибольшее предпочтение.

По мнению Мунэо Судзуки, в случае, если у этих двух стран будут хорошие взаимоотношения, которые будут основываться на доверии, у Японии не будет никаких поводов для волнения. Он также добавил, что вместо того, чтобы раздражать противоположную сторону, намного лучше будет вести диалог.

