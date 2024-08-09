Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки

Соединённые Штаты Америки должны публично принести извинения гражданам Японии за пережитые атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Такое мнение высказал российскому агентству РИА Новости депутат Палаты представителей Парламента Японии, а также создатель политической партии "Новая партия Дайти" Мунэо Судзуки.

Японский политический деятель напомнил российскому агентству о том, что в 2023 году в Хиросиме состоялась международная встреча глав государств межправительственного политического и экономического объединения G7. На том мероприятии, по мнению Мунэо Судзуки, 46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден обязан был заявить, что-то, что Штаты использовали оружие массового поражения взрывного действия, основанного на использовании внутриядерной энергии, которое неприемлемо к использованию, было ошибкой. Действующий президент США обязан был от всего сердца принести извинения за эти два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия, сообщил японский политик. Хотя бы одно слово сказали бы по этому поводу, добавил он.

Однако Соединённые Штаты, которые решили применить 6 и 9 августа 1945 года оружие массового поражения, до сих пор не принесли извинения. Мунэо Судзуки заявил, что такое положение дел невероятно сильно злит его. По его мнению, необходимо было принудить Штаты извиниться на том самом саммите G7. Однако премьер-министр Японии Фумио Кисида ничего для этого не предпринял. Всё происходит так, как этого желает США, заявил японский политический деятель.

Фото: 500px / Andi Scharfstein (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)