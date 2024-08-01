Депутат Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки, который недавно посетил столицу России, настоятельно попросил власти и посольство в РФ давать правильные данные о ситуации на месте, а не повторять про уровни опасности посещений Российской Федерации, несмотря на то, что сотрудники Министерства иностранных дел тоже совершали визиты в Москву. Об этом он сообщил в собственном блоге, информирует РИА Новости.

Японский политик, а также создатель и глава политической партии Новая партия Дайти Мунэо Судзуки в конце текущего месяца приехал на несколько дней в Российскую Федерацию. По этой причине главный секретарь Кабинета министров Ёсимаса Хаяси сообщил, что столица и крупнейший город Японии настоятельно просит воздержаться от посещения РФ, которая была причислена к государствам с третьим уровнем опасности.

На это политик из Японии ответил, что московские улицы совершенно спокойны, российские граждане гуляют до глубокого вечера, а магазины и предприятия общественного питания полны людьми. Он заявил, что японское посольство, расположенное в столице РФ, обязано дать достоверную информацию о происходящем на месте.

Кроме того, японский депутат сильно раскритиковал высказывания Ёсимаса Хаяси по поводу необходимости отказаться от посещения Российской Федерации. Мунэо Судзуки сообщил, что Япония настоятельно просит воздержаться от поездок в РФ, хотя совсем недавно директор департамента Европы Министерства иностранных дел Японии Масаси Накагомэ побывал в России. По его мнению, эти заявления и события являются противоречивыми. Он также добавил, что поездки японских сотрудников средств массовой информации и различных бизнесменов тогда тоже необходимо объяснить.

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