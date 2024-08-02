Многие граждане Японии положительно отреагировали на недавнюю поездку депутата Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки в Россию и придерживаются мнения, что он правильно поступил. Об этом японский политический деятель информировал РИА Новости.

Поездка японского депутата в Российскую Федерацию в конце прошлого месяца была уже вторым по счёту его визитом туда. Предпоследний был осуществлён еще осенью прошлого года и вызвал массу возмущений в его сторону от столицы и крупнейшего города Японии. Кроме того, он был раскритикован однопартийцами. После того случая он принял решение выйти из партии "Ниппон исин-но кай".

Японский политический деятель заявил, что после первой поездки в РФ в его сторону поступила критика от непонимающих людей. Он также добавил, что кто-то должен был начать действовать, имея в виду себя. На вопрос, как граждане островного государства в Восточной Азии отнеслись к его визиту в Российскую Федерацию, он сообщил, что рыбаки были переполнены радостью, а для него это было самым важным. Кроме того, довольно большое количество людей считают, что именно в такие непростые времена это поездка стала правильным решением. Со стороны многих граждан Японии Судзуки видит поддержку в данном вопросе. Раньше от однопартийцев была слышна критика, а на этот раз, кажется, к ним пришло осознание, "что Россия — это Мунэо Судзуки", сообщил он. Более того, данное понимание растёт, подытожил японский политический деятель.

Фото: commons. wikimedia. org / Mj-bird (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)