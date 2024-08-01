Депутат Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки, который недавно посетил Россию, рассказал об основных темах разговора с заместителем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Михаилом Галузиным. Об этом он сообщил в личном блоге, информирует РИА Новости.

Как сообщил политик из Японии, встреча с российским дипломатом длилась несколько часов. Михаил Галузин несёт ответственность за вопросы, которые касаются Центральной Азии и Украины, и он подробно проинформировал о том, что на данный момент там происходит, заявил японский депутат. Он также добавил, что российский дипломат показал полную уверенность в превосходстве Российской Федерации и выразил такую позицию, которая сходна с тем, что Мунэо Судзуки обычно и сам заявляет.

Кроме того, Мунэо Судзуки отметил, что российский дипломат снова уточнил, что Российская Федерация "желает мира" и окончания вооружённого конфликта. Кроме того, Михаил Галузин сильно раскритиковал украинскую позицию.

Японский депутат сообщил о разговоре с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константином Косачевым. Во время их беседы тоже был поднят украинский вопрос. За несколько проведённых в столице РФ дней Мунэо Судзуки успел встретиться и с заместителем директора Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Сергеем Жестким. С ним состоялся разговор, в ходе которого сотрудник МИДа сказал, что ремонтные работы маяка на небольшом острове Сигнальный, который находится в Советском проливе Тихого океана в составе Малой Курильской гряды, будут окончены 3 августа.

Фото: Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)