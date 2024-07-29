Правительство Японии настоятельно рекомендует своим гражданам не посещать РФ. Об этом сообщил на одном из мероприятий для средств массовой информации генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси после того, как в Российскую Федерацию прибыл депутат Мунэо Судзуки, информирует РИА Новости.

Японский политический деятель заявил, что правительство Японии не сможет дать комментарии по поводу миссии Мунэо Судзуки и даты его визита в столицу Российской Федерации. Кроме того, он настоятельно посоветовал японцем не посещать РФ. Данное государство зачислено к странам с третьим уровнем опасности, сообщил Ёсимаса Хаяси.

Главный секретарь Кабинета министров Японии добавил, что Япония не собирается отказываться от своей политики, которая применяется в сторону Российской Федерации, имея в виду использование против РФ санкций.

Депутат Палаты представителей Парламента Японии, создатель и глава политической партии Новая партия Дайти Мунэо Судзуки в воскресенье отправился в столицу Российской Федерации. Он собирается там остаться до конца текущего месяца. Он намеревается встретиться с представителями Министерства иностранных дел РФ и Федерального агентства по рыболовству.

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