Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стрелялка
Стрелялка
© scrufa4.com by Interwave Studios is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:38

Коллекция, которую считали утраченной: игры для iPod вернулись

Энтузиасты собрали полную коллекцию из 54 игр для классических iPod с Click Wheel

Поклонники классических iPod с Click Wheel впервые собрали в одном месте полную коллекцию из 54 игр, выпущенных для этих устройств.

Как удалось сохранить библиотеку

Проект, инициированный пользователем GitHub под ником Olsro, строился вокруг обхода защиты FairPlay DRM. Для этого владельцам оригинальных копий игр предлагалось синхронизировать учётные записи iTunes через виртуальную машину.

  • Olsro удалось связаться с коллекционерами, включая одного YouTube-блогера, который сохранил 39 игр, включая обновлённые версии для поздних моделей iPod.

  • Завершить коллекцию оказалось крайне сложно: последней "несохранённой" игрой стала Real Soccer 2009. Попытки вытащить её копии с повреждённых устройств длились месяцами и обернулись потерей одного жёсткого диска Mac и двух жёстких дисков iPod.

"Я тратил недели на обучение людей, у которых возникали проблемы с файлами и авторизацией. Только недавно удалось довести процесс до конца", — рассказал Olsro.

Ограничения Apple и роль сообщества

Энтузиасты действовали в условиях риска: Apple могла в любой момент отключить серверы, необходимые для авторизации игр. Однако старая версия iTunes 12 по-прежнему позволяет загружать приложения и стала основой проекта.

Теперь владельцы iPod 5G+ и iPod Nano 3G+ могут синхронизировать всю библиотеку офлайн, следуя инструкциям на GitHub или скачав архив коллекции через Internet Archive.

Неизданные находки

Параллельно исследователи Apple Demo показали редкий прототип iPod 3-го поколения с гравировкой DVT 3 (Design Validation Testing). Устройство содержало несколько неизданных игр — в том числе клон "Тетриса" под названием Stacker, а также проекты Block0 и Klondike. Судя по данным на устройстве (несколько музыкальных файлов и плейлист), оно использовалось для тестирования батареи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китайский производитель роботов Unitree Robotics готовится к размещению на $7 млрд вчера в 6:39

7 млрд за железо с интеллектом: инвесторы открывают охоту на роботов

Unitree Robotics выходит на биржу STAR Market с оценкой $7 млрд. IPO станет ключевым тестом интереса инвесторов к рынку гуманоидных роботов и embodied AI.

Читать полностью » OpenAI создаёт первый мультфильм Critterz с использованием ИИ вчера в 6:38

Когда сценарий пишет GPT-5: что ждёт зрителей в 2026 году

OpenAI снимет мультфильм Critterz с помощью ИИ. Бюджет — менее $30 млн, премьера в Каннах в 2026 году. Проект должен показать, что нейросети готовы для большого экрана.

Читать полностью » Пациент узнал, что его терапевт вводил разговор в ChatGPT — MIT вчера в 4:29

Пациент случайно увидел: его терапевт говорил голосом ChatGPT

MIT Technology Review сообщило, что психотерапевты тайно используют ChatGPT во время сессий. Такая практика нарушает доверие пациентов и может противоречить HIPAA.

Читать полностью » The Information: Microsoft внедрит технологии Anthropic в Microsoft 365 вчера в 2:29

Microsoft готовит неожиданное усиление Copilot — и это не OpenAI

Microsoft внедрит Claude от Anthropic в Excel и PowerPoint. Модели будут работать через AWS, но тарифы Microsoft 365 не изменятся.

Читать полностью » Apple Watch Series 11 получили уведомления о гипертонии и улучшенный трекер сна вчера в 0:28

Спутниковая связь на запястье: почему Apple Watch Ultra 3 круче смартфона

Apple обновила линейку умных часов: Watch SE 3 с Always-On и 5G, Series 11 с трекером гипертонии и Watch Ultra 3 со спутниковой связью.

Читать полностью » Зарядка Galaxy S26 Ultra останется на уровне 45 Вт, несмотря на ожидания улучшений 13.09.2025 в 22:54

Galaxy S26 Ultra: почему скорость зарядки не оправдает ожидания

Ожидания поклонников Samsung по поводу увеличения мощности зарядки Galaxy S26 Ultra не оправдаются: флагман останется на уровне предыдущей модели с зарядкой на 45 Вт.

Читать полностью » Преимущества iPhone перед Android-смартфонами в 2025 году 13.09.2025 в 20:58

iPhone снова выигрывает: почему Android-смартфоны проигрывают

Почему айфон продолжает быть лучшим выбором в 2025 году: экосистема, производительность и уникальные возможности.

Читать полностью » Чип Apple A19 Pro показал рекордную производительность в тестах GeekBench 13.09.2025 в 18:55

Новый чип Apple побил рекорды: тесты показали невероятные результаты, но что за этим стоит на самом деле

Чип Apple A19 Pro показал рекордные результаты в тестах GeekBench, но эксперты сомневаются в подлинности этих данных. Что скрывается за этими цифрами?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Современные чемоданы различаются по материалу, размеру и удобству колёс
Питомцы

Ветеринары: позы сна у собак помогают выявить доверие и болезни
Красота и здоровье

Гарвардские ученые доказали влияние ягод на память — сколько грамм нужно в неделю
Красота и здоровье

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о пользе стручковой фасоли для сердца и обмена веществ
Наука

5800-летняя березовая жвачка помогла определить внешность и рацион древней женщины
Авто и мото

Audi отказалась от выпуска RS6 e-tron из-за низкого спроса на спортивные электромобили
Авто и мото

Чёрный дым из выхлопной трубы: эксперты FRANK AUTO и Likvi назвали причины
Садоводство

В Удмуртии осенью собирают шишки, рябину, колосья и льняную соломку для декора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet