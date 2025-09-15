Коллекция, которую считали утраченной: игры для iPod вернулись

Поклонники классических iPod с Click Wheel впервые собрали в одном месте полную коллекцию из 54 игр, выпущенных для этих устройств.

Как удалось сохранить библиотеку

Проект, инициированный пользователем GitHub под ником Olsro, строился вокруг обхода защиты FairPlay DRM. Для этого владельцам оригинальных копий игр предлагалось синхронизировать учётные записи iTunes через виртуальную машину.

Olsro удалось связаться с коллекционерами, включая одного YouTube-блогера, который сохранил 39 игр , включая обновлённые версии для поздних моделей iPod.

Завершить коллекцию оказалось крайне сложно: последней "несохранённой" игрой стала Real Soccer 2009. Попытки вытащить её копии с повреждённых устройств длились месяцами и обернулись потерей одного жёсткого диска Mac и двух жёстких дисков iPod.

"Я тратил недели на обучение людей, у которых возникали проблемы с файлами и авторизацией. Только недавно удалось довести процесс до конца", — рассказал Olsro.

Ограничения Apple и роль сообщества

Энтузиасты действовали в условиях риска: Apple могла в любой момент отключить серверы, необходимые для авторизации игр. Однако старая версия iTunes 12 по-прежнему позволяет загружать приложения и стала основой проекта.

Теперь владельцы iPod 5G+ и iPod Nano 3G+ могут синхронизировать всю библиотеку офлайн, следуя инструкциям на GitHub или скачав архив коллекции через Internet Archive.

Неизданные находки

Параллельно исследователи Apple Demo показали редкий прототип iPod 3-го поколения с гравировкой DVT 3 (Design Validation Testing). Устройство содержало несколько неизданных игр — в том числе клон "Тетриса" под названием Stacker, а также проекты Block0 и Klondike. Судя по данным на устройстве (несколько музыкальных файлов и плейлист), оно использовалось для тестирования батареи.