Обновление, которое разочарует: почему iPhone 17 Pro не оправдает ваши ожидания

Новый iPhone 17 Pro привлёк внимание многочисленных поклонников Apple своими функциями и дизайном. Однако за презентационной "блестящей витриной" скрываются нюансы, которые могут разочаровать пользователей. Особенно если вы обновляетесь с предыдущих моделей и рассчитываете на революционные изменения. Я решил поделиться своим опытом, чтобы вы понимали, ради чего действительно стоит менять телефон, а где ожидания могут не оправдаться.

Недавно я сменил iPhone 13 Pro на iPhone 16 Pro и с нетерпением ждал ряда новых функций. Некоторые из них Apple активно продвигала как "маст-хэв" для флагмана. На практике же я убедился, что большинство этих возможностей оказываются не так востребованы в повседневной жизни.

1. Разрешение 48 МП в сверхширокоугольной камере

iPhone 16 Pro и 17 Pro получили сверхширокоугольную камеру с 48 МП. Теоретически, детализация при съёмке в RAW действительно выше, но для большинства сценариев она почти не нужна. Исключение составляют лишь профессиональные тесты или статьи, где важно продемонстрировать разницу в пикселях.

Есть и минус: уменьшение размера отдельных пикселей немного снижает качество ночных снимков по сравнению с моделями iPhone 14 Pro и 15 Pro. Объединение пикселей до 12 МП помогает, но физические ограничения остаются. Основная цель сверхширокоугольного объектива — перспектива, а не детализация. Увеличение сенсора принесло бы больше пользы, чем рост числа мегапикселей.

2. Видео в ProRes и LOG

Функции ProRes и LOG-просъемки выглядят впечатляюще для создателей контента. LOG позволяет получить почти безсжатое видео с естественной цветопередачей, которое высоко ценят блогеры и профессионалы.

Лично для меня это оказалось не так актуально. Когда я переходил с iPhone 13 Pro на 16 Pro, основной проект с LOG-видео уже был завершён. В обычной жизни формат требует огромного объёма памяти и последующей цветокоррекции. То же касается iPhone 17 Pro: новый формат open gate позволяет снимать на весь сенсор в соотношении 4:3 через Final Cut Pro Camera. Интересно, но, по сути, один раз попробовав, обычный пользователь быстро перестанет использовать эту функцию.

3. USB-C 3 с высокой скоростью

Apple наконец внедрила порт USB-C 3 со скоростью передачи до 10 Гбит/с в iPhone Pro с 15-й модели. Теоретически это ускоряет работу с большими файлами. На практике же я ни разу не пользовался кабелем: AirDrop стал настолько быстрым и надёжным, что необходимость в проводном подключении исчезла.

4. Тонкие рамки экрана

Тонкие рамки — один из элементов "улучшенного дизайна", о которых Apple гордо заявляет. В реальности же, начиная с iPhone 16 Pro Max и 17 Pro Max, рамки стали тоньше, но металлические окантовки шире, и смартфоны визуально кажутся больше. Пиком компактности была модель iPhone 15 Pro, после которой смартфоны снова растут в размерах, и эффекта "миниатюрности" больше нет.

5. Батарея

Apple обещает батарею "на весь день", но реальность другая. Аккумулятор в iPhone 16 Pro увеличился на 16% по сравнению с iPhone 13 Pro, однако благодаря более производительному процессору A18 Pro, яркому экрану с Always On и энергоёмким камерам телефон держит заряд примерно так же.

Пример друга: на iPhone 16 Pro Max он радовался 12 часам экрана, пока не обновился до iOS 26. Сейчас телефон держит около 8 часов. Новая модель iPhone 17 Pro Max выглядит впечатляюще, но прирост автономности скорее маркетинговый, чем заметный для пользователя.

6. Сенсорная кнопка Camera Control

Apple ввела сенсорную кнопку захвата камеры, которая должна облегчить переключение режимов и запись видео. Технически идея отличная, но на практике кнопка мешает: при смене камер палец случайно активирует или переключает режим. Свайпы можно отключить, но остановку видео кнопкой убрать нельзя. Таким образом, функция больше раздражает, чем облегчает съёмку.

Советы шаг за шагом

Если вы снимаете в основном для соцсетей, не гонитесь за ProRes и LOG. Достаточно стандартного видео с корректной экспозицией и цветами. При выборе iPhone ориентируйтесь не на мегапиксели и USB-C 3, а на привычный комфорт работы с AirDrop, FaceTime и основными приложениями. Обратите внимание на размеры и вес. Компактные модели часто удобнее в повседневной жизни, чем "гиганты" с тонкими рамками.

А что если…

Если вы обновляетесь каждые один-два года ради флагманских функций, готовьтесь к разочарованию. Большинство фишек, которые Apple активно продвигает, окажутся декоративными для повседневного использования. Иногда стоит дождаться двух-трёх поколений, чтобы изменения были реально ощутимыми.

Плюсы и минусы iPhone 17 Pro

Плюсы Минусы Современные камеры с 48 МП Ночные снимки хуже предыдущих моделей Возможность съемки ProRes и LOG Огромный объём видео и необходимость цветокоррекции Высокая скорость USB-C 3 На практике редко используется Дизайн с тонкими рамками Большие размеры смартфона, не всегда удобно держать Новые сенсорные элементы Мешают при активной съемке видео

FAQ

Как выбрать iPhone 17 Pro или остаться на старой модели?

Смотрите на ваши привычные сценарии использования: фото, видео, повседневная работа. Новые функции оправданы только для профессионалов или энтузиастов.

Сколько реально держит батарея?

Зависит от активного использования. Обычная жизнь даёт около 8-10 часов экрана, при интенсивной работе — меньше.

Что лучше: обновляться каждый год или через пару поколений?

Если вы не используете продвинутые функции камер и видео, лучше ждать через два-три поколения, чтобы изменения были ощутимыми.

Мифы и правда

Миф: новые iPhone всегда заметно лучше старых.

Правда: многие нововведения выглядят круто на презентации, но в жизни почти не используются.

3 интересных факта

Сверхширокоугольная камера чаще используется для пейзажей и архитектуры, а не для деталей. ProRes и LOG — это форматы, популярные среди профессиональных видеографов, а обычному пользователю они мало нужны. AirDrop делает проводное подключение практически ненужным, даже с высокоскоростным USB-C 3.

Исторический контекст

iPhone постоянно развивается с точки зрения камер и дизайна. С момента iPhone 6 Apple экспериментировала с рамками, размером экранов и новыми интерфейсами. Многие фишки сначала вызывают восторг, а через год становятся рутиной или забываются пользователями.