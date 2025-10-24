Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by 极客湾Geekerwan is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:58

Мини-гигант: батарея тонкого iPhone Air удивила даже экспертов

iPhone Air проработал почти 10 часов без подзарядки — тест PhoneBuff

Сверхтонкий iPhone Air удивил экспертов и пользователей, показав внушительные результаты автономной работы. Несмотря на минималистичный дизайн и уменьшенную батарею, новинка смогла превзойти по времени работы базовую модель iPhone 17. Это открытие стало заметным событием на фоне конкуренции внутри линейки Apple.

Тесты PhoneBuff: объективность и методика

YouTube-канал PhoneBuff известен комплексными тестами автономности смартфонов. Для проверки новых iPhone использовался роботизированный манипулятор, имитирующий повседневное использование устройства. Такой подход считается одним из самых точных среди независимых экспериментов, поскольку исключает субъективность и человеческий фактор.

По итогам тестирования iPhone Air проработал 9 часов 58 минут без подзарядки. Для сравнения, базовый iPhone 17 показал результат в 9 часов 43 минуты. Важность этого факта заключается в том, что у Air аккумулятор меньше — всего 3149 мАч против 3692 мАч у базовой модели, при этом у компактного смартфона экран оказался сопоставимым по размеру с более дорогим устройством.

Линейка Pro: традиционно лидер автономности

Версии Pro продемонстрировали ожидаемо высокие показатели. iPhone 17 Pro продержался 11 часов 53 минуты, а iPhone 17 Pro Max — 13 часов 5 минут. В общем рейтинге PhoneBuff первенство занял именно 17 Pro Max. Младший Pro обогнал даже 15 Pro Max, но слегка уступил 13 Pro Max.

Эти результаты подтверждают устойчивую тенденцию: топовые модели Apple получают более емкие батареи и оптимизацию энергопотребления, что обеспечивает длительное время автономной работы без ущерба для производительности.

Дизайн и особенности iPhone Air

iPhone Air отличается экстремально тонким корпусом — всего 5,6 мм. Для достижения таких параметров инженерам Apple пришлось существенно урезать аппаратную начинку. Смартфон оснащен одной тыльной камерой, монодинамиком и батареей меньшего объема. Несмотря на это, Air смог удивить длительностью работы, демонстрируя, что оптимизация программного обеспечения и энергоэффективные компоненты способны компенсировать физические ограничения.

Сравнение моделей

Модель Время работы Емкость батареи
iPhone Air 9 ч 58 мин 3149 мАч
iPhone 17 9 ч 43 мин 3692 мАч

Советы по выбору смартфона

  1. Если приоритет — максимальная автономность, выбирайте модели Pro, особенно Pro Max.

  2. Для тех, кто ценит компактность и минимализм, но не хочет жертвовать временем работы, iPhone Air станет оптимальным вариантом.

  3. Оцените ваши сценарии использования: активные игры и потоковое видео быстрее разряжают батарею, а работа с почтой и мессенджерами менее требовательна.

Ошибки и альтернативы

  • Ошибка: покупка смартфона исключительно по толщине корпуса.
    Последствие: ограниченная батарея и меньше возможностей камеры.
    Альтернатива: iPhone Air предлагает тонкий корпус и приличную автономность, сочетая дизайн и практичность.

А что если…

Если вы привыкли к тяжелым и большим смартфонам, переход на сверхтонкий iPhone Air может сначала показаться неудобным. Однако за счет оптимизации интерфейса и энергоэффективности устройство легко компенсирует меньший размер аккумулятора.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Тонкий и легкий корпус Меньшая батарея по сравнению с Pro
Длительное время работы для компактной модели Только одна тыльная камера
Энергоэффективные компоненты Монодинамик вместо стерео
Стильный минималистичный дизайн Ограниченные возможности для профессиональной съемки

FAQ

Как выбрать между Air и Pro?
Если важна максимальная автономность и камеры — Pro. Для компактного размера и хорошей батареи — Air.

Сколько стоит iPhone Air?
Цена зависит от конфигурации памяти, но обычно она ниже, чем у моделей Pro.

Что лучше для путешествий?
iPhone Air: компактность и достаточно продолжительное время работы делают его удобным в дороге.

Мифы и правда

"Тонкий смартфон всегда хуже по автономности", — считают многие пользователи.

Реальность показывает, что iPhone Air опровергает этот стереотип, демонстрируя почти рекордное время работы среди компактных моделей.

Исторический контекст

Apple традиционно балансировала между толщиной корпуса и временем работы. Ранние iPhone с минимальными батареями часто уступали конкурентам, но современные оптимизации позволили создавать ультратонкие модели с достойной автономностью.

