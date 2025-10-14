Селфи как у звёзд: какие iPhone 17 Pro установил новые стандарты

Фронтальная камера iPhone 17 Pro стала новым эталоном для селфи-фотографии. Эксперты лаборатории DxOMark оценили её работу и признали одной из лучших в мире, присвоив рекордные 154 балла. Это достижение говорит о том, что Apple смогла значительно улучшить качество съемки передней камерой как для фото, так и для видео.

Лидерство в рейтинге DxOMark

iPhone 17 Pro набрал на три балла больше, чем предыдущий лидер — iPhone 16 Pro Max, который делил позиции с Honor Magic6 Pro. Так как базовая модель iPhone 17 получила ту же фронтальную камеру, она также автоматически обогнала всех конкурентов в категории селфи. Специалисты отметили, что устройство установило абсолютные рекорды в пяти ключевых аспектах тестирования.

Достижения камеры

Фотосъемка: камера продемонстрировала высокую точность фокусировки и качественное размытие фона, что особенно важно для портретных снимков. Видео: iPhone 17 Pro выделяется стабильностью изображения, корректной экспозицией и быстрым автофокусом даже при съемке в движении.

Технические особенности iPhone 17 Pro

Флагман Apple, представленный в сентябре 2025 года, продолжает линейку iPhone 16 Pro и получил усовершенствованный дизайн. Цельный алюминиевый корпус интегрирует испарительную камеру, которая эффективно отводит тепло от нового чипа A19 Pro. Дисплей защищен обновленным покрытием Ceramic Shield 2, которое повышает устойчивость к царапинам.

Система основных камер включает три модуля по 48 мегапикселей: стандартный, сверхширокоугольный и телефото. Такое решение обеспечивает универсальность и высокое качество снимков в любых условиях.

Сравнение моделей фронтальных камер iPhone

Модель Баллы DxOMark Примечание iPhone 17 Pro 154 Лидер по селфи, рекорды в 5 категориях iPhone 16 Pro Max 151 Ранее делил лидерство с Honor Magic6 Pro iPhone 17 154 Та же фронтальная камера, как у Pro

Советы для съемки идеальных селфи

Используйте портретный режим для естественного размытия фона. Снимайте при рассеянном дневном свете — это минимизирует тени и подчеркнет детали лица. Для видеосъемки включайте стабилизацию, чтобы ролики оставались плавными даже при движении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Съемка в темных помещениях → шум на фото → используйте режим ночной съемки

Сильный контровой свет → потеря деталей → активируйте HDR

Съемка без стабилизации → дрожание видео → включайте автостабилизацию

А что если…

Если использовать фронтальную камеру iPhone 17 Pro для видеоблогов или прямых трансляций, качество изображения будет значительно выше, чем на большинстве конкурентов. Это особенно важно для контента в социальных сетях, где детали и цветопередача имеют значение.

Плюсы и минусы фронтальной камеры iPhone 17 Pro

Плюсы Минусы Высокая точность фокусировки Высокая стоимость устройства Отличное размытие фона Нет поддержки съёмки 8K фронтальной камерой Стабильная видеофиксация Потребность в дополнительном освещении для идеального кадра Современный сенсор с высоким разрешением -

FAQ

Как выбрать лучший смартфон для селфи?

Выбирайте устройства с высокой оценкой камер в независимых тестах, таких как DxOMark, и с современными сенсорами и алгоритмами обработки изображения.

Сколько стоит iPhone 17 Pro?

Цена флагмана обычно выше среднего сегмента и зависит от объема памяти и региона продаж.

Что лучше для видео — iPhone 17 или 17 Pro?

Фронтальные камеры идентичны, поэтому выбор зависит от других характеристик смартфона, таких как основной модуль камер или материалы корпуса.

Мифы и правда

Миф: только основная камера важна для качества фото.

Правда: фронтальная камера iPhone 17 Pro установила рекорд в пяти ключевых категориях, показывая, что селфи также могут быть профессиональными.

3 интересных факта

DxOMark оценивает камеры по множеству критериев, включая экспозицию, фокусировку, шум, детализацию и стабилизацию видео. Новый сенсор фронтальной камеры iPhone 17 Pro позволяет делать качественные портреты даже при слабом освещении. iPhone 17 Pro может автоматически корректировать цвет кожи для максимально естественного результата на селфи.

Исторический контекст

С каждым новым поколением iPhone Apple постепенно повышала качество фронтальной камеры. iPhone 17 Pro стал логическим продолжением этого тренда, превзойдя предыдущие модели и установив новые стандарты для всех производителей смартфонов.