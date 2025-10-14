Селфи как у звёзд: какие iPhone 17 Pro установил новые стандарты
Фронтальная камера iPhone 17 Pro стала новым эталоном для селфи-фотографии. Эксперты лаборатории DxOMark оценили её работу и признали одной из лучших в мире, присвоив рекордные 154 балла. Это достижение говорит о том, что Apple смогла значительно улучшить качество съемки передней камерой как для фото, так и для видео.
Лидерство в рейтинге DxOMark
iPhone 17 Pro набрал на три балла больше, чем предыдущий лидер — iPhone 16 Pro Max, который делил позиции с Honor Magic6 Pro. Так как базовая модель iPhone 17 получила ту же фронтальную камеру, она также автоматически обогнала всех конкурентов в категории селфи. Специалисты отметили, что устройство установило абсолютные рекорды в пяти ключевых аспектах тестирования.
Достижения камеры
-
Фотосъемка: камера продемонстрировала высокую точность фокусировки и качественное размытие фона, что особенно важно для портретных снимков.
-
Видео: iPhone 17 Pro выделяется стабильностью изображения, корректной экспозицией и быстрым автофокусом даже при съемке в движении.
Технические особенности iPhone 17 Pro
Флагман Apple, представленный в сентябре 2025 года, продолжает линейку iPhone 16 Pro и получил усовершенствованный дизайн. Цельный алюминиевый корпус интегрирует испарительную камеру, которая эффективно отводит тепло от нового чипа A19 Pro. Дисплей защищен обновленным покрытием Ceramic Shield 2, которое повышает устойчивость к царапинам.
Система основных камер включает три модуля по 48 мегапикселей: стандартный, сверхширокоугольный и телефото. Такое решение обеспечивает универсальность и высокое качество снимков в любых условиях.
Сравнение моделей фронтальных камер iPhone
|Модель
|Баллы DxOMark
|Примечание
|iPhone 17 Pro
|154
|Лидер по селфи, рекорды в 5 категориях
|iPhone 16 Pro Max
|151
|Ранее делил лидерство с Honor Magic6 Pro
|iPhone 17
|154
|Та же фронтальная камера, как у Pro
Советы для съемки идеальных селфи
-
Используйте портретный режим для естественного размытия фона.
-
Снимайте при рассеянном дневном свете — это минимизирует тени и подчеркнет детали лица.
-
Для видеосъемки включайте стабилизацию, чтобы ролики оставались плавными даже при движении.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Съемка в темных помещениях → шум на фото → используйте режим ночной съемки
-
Сильный контровой свет → потеря деталей → активируйте HDR
-
Съемка без стабилизации → дрожание видео → включайте автостабилизацию
А что если…
Если использовать фронтальную камеру iPhone 17 Pro для видеоблогов или прямых трансляций, качество изображения будет значительно выше, чем на большинстве конкурентов. Это особенно важно для контента в социальных сетях, где детали и цветопередача имеют значение.
Плюсы и минусы фронтальной камеры iPhone 17 Pro
|Плюсы
|Минусы
|Высокая точность фокусировки
|Высокая стоимость устройства
|Отличное размытие фона
|Нет поддержки съёмки 8K фронтальной камерой
|Стабильная видеофиксация
|Потребность в дополнительном освещении для идеального кадра
|Современный сенсор с высоким разрешением
|-
FAQ
Как выбрать лучший смартфон для селфи?
Выбирайте устройства с высокой оценкой камер в независимых тестах, таких как DxOMark, и с современными сенсорами и алгоритмами обработки изображения.
Сколько стоит iPhone 17 Pro?
Цена флагмана обычно выше среднего сегмента и зависит от объема памяти и региона продаж.
Что лучше для видео — iPhone 17 или 17 Pro?
Фронтальные камеры идентичны, поэтому выбор зависит от других характеристик смартфона, таких как основной модуль камер или материалы корпуса.
Мифы и правда
-
Миф: только основная камера важна для качества фото.
-
Правда: фронтальная камера iPhone 17 Pro установила рекорд в пяти ключевых категориях, показывая, что селфи также могут быть профессиональными.
3 интересных факта
-
DxOMark оценивает камеры по множеству критериев, включая экспозицию, фокусировку, шум, детализацию и стабилизацию видео.
-
Новый сенсор фронтальной камеры iPhone 17 Pro позволяет делать качественные портреты даже при слабом освещении.
-
iPhone 17 Pro может автоматически корректировать цвет кожи для максимально естественного результата на селфи.
Исторический контекст
С каждым новым поколением iPhone Apple постепенно повышала качество фронтальной камеры. iPhone 17 Pro стал логическим продолжением этого тренда, превзойдя предыдущие модели и установив новые стандарты для всех производителей смартфонов.
