Старый iPhone плачет в углу: почему новый 17-й продаётся как горячие пирожки

Apple продолжает укреплять позиции на рынке смартфонов благодаря успешным продажам серии iPhone 17. Новые модели уже показывают впечатляющие результаты в ключевых странах, включая США и Китай, обогнав предшествующую серию iPhone 16.

Рост продаж и популярность базовой модели

Согласно данным исследовательской компании Counterpoint, продажи iPhone 17 за первые десять дней на обоих рынках оказались на 14% выше, чем у iPhone 16 за аналогичный период. Особенно заметен интерес к базовой версии устройства. В Китае её продажи почти удвоились по сравнению с предыдущей моделью. В сумме по двум крупнейшим рынкам прирост достиг 31%.

Почему базовая модель так востребована

"Улучшенный чип, обновленный дисплей, увеличенный базовый объем памяти и модернизированная фронтальная камера — и все это по той же цене, что и у прошлогоднего iPhone 16", — отметил старший аналитик Менменг Жанг.

Потребители ценят сочетание актуальных технологий и доступной цены, что делает базовую модель особенно привлекательной.

Сравнение iPhone 16 и iPhone 17

Характеристика iPhone 16 iPhone 17 Чип A16 A17 Дисплей OLED стандартный Обновленный OLED Базовый объем памяти 128 ГБ 256 ГБ Фронтальная камера 12 Мп 15 Мп Цена $799 $799

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящий iPhone

Определите, нужен ли вам максимальный функционал или хватит базовой версии. Сравните доступные объёмы памяти и характеристики камеры. Обратите внимание на соотношение цена/качество, особенно если бюджет ограничен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка старой модели → меньшая производительность и устаревший функционал → выбрать базовую версию iPhone 17.

Игнорирование объема памяти → быстрый дефицит пространства → увеличить объём памяти до 256 ГБ.

Пренебрежение обновленным дисплеем → менее яркое и четкое изображение → выбрать модель с новым OLED-дисплеем.

Плюсы и минусы iPhone 17

Плюсы Минусы Улучшенный чип A17 Цена остаётся высокой Новый OLED-дисплей Ограниченный выбор цветов Больше базовой памяти Аккумулятор не стал больше Модернизированная фронтальная камера Нет радикальных изменений внешности Сохраняется та же цена, что и у iPhone 16

FAQ

Как выбрать подходящую модель iPhone 17?

Ориентируйтесь на потребности в памяти, камере и дисплее. Для базовых задач подойдёт стандартная версия.

Сколько стоит базовая версия iPhone 17?

Цена осталась на уровне iPhone 16 — около $799.

Что лучше для повседневного использования — iPhone 16 или 17?

iPhone 17 обеспечивает заметно более высокую производительность и обновленные функции по той же цене, что делает его выгодным выбором.

Мифы и правда

Миф: "Новая модель всегда не стоит своих денег".

Правда: улучшенные характеристики iPhone 17, включая процессор, дисплей и камеру, делают покупку оправданной.

Интересные факты

В Китае спрос на базовую модель iPhone 17 вырос почти вдвое. Серия iPhone 17 была запущена одновременно на нескольких ключевых рынках. Apple сохранила прежнюю цену, несмотря на значительное улучшение характеристик.

Исторический контекст