Старый iPhone плачет в углу: почему новый 17-й продаётся как горячие пирожки
Apple продолжает укреплять позиции на рынке смартфонов благодаря успешным продажам серии iPhone 17. Новые модели уже показывают впечатляющие результаты в ключевых странах, включая США и Китай, обогнав предшествующую серию iPhone 16.
Рост продаж и популярность базовой модели
Согласно данным исследовательской компании Counterpoint, продажи iPhone 17 за первые десять дней на обоих рынках оказались на 14% выше, чем у iPhone 16 за аналогичный период. Особенно заметен интерес к базовой версии устройства. В Китае её продажи почти удвоились по сравнению с предыдущей моделью. В сумме по двум крупнейшим рынкам прирост достиг 31%.
Почему базовая модель так востребована
"Улучшенный чип, обновленный дисплей, увеличенный базовый объем памяти и модернизированная фронтальная камера — и все это по той же цене, что и у прошлогоднего iPhone 16", — отметил старший аналитик Менменг Жанг.
Потребители ценят сочетание актуальных технологий и доступной цены, что делает базовую модель особенно привлекательной.
Сравнение iPhone 16 и iPhone 17
|Характеристика
|iPhone 16
|iPhone 17
|Чип
|A16
|A17
|Дисплей
|OLED стандартный
|Обновленный OLED
|Базовый объем памяти
|128 ГБ
|256 ГБ
|Фронтальная камера
|12 Мп
|15 Мп
|Цена
|$799
|$799
Советы шаг за шагом: как выбрать подходящий iPhone
-
Определите, нужен ли вам максимальный функционал или хватит базовой версии.
-
Сравните доступные объёмы памяти и характеристики камеры.
-
Обратите внимание на соотношение цена/качество, особенно если бюджет ограничен.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка старой модели → меньшая производительность и устаревший функционал → выбрать базовую версию iPhone 17.
-
Игнорирование объема памяти → быстрый дефицит пространства → увеличить объём памяти до 256 ГБ.
-
Пренебрежение обновленным дисплеем → менее яркое и четкое изображение → выбрать модель с новым OLED-дисплеем.
Плюсы и минусы iPhone 17
|Плюсы
|Минусы
|Улучшенный чип A17
|Цена остаётся высокой
|Новый OLED-дисплей
|Ограниченный выбор цветов
|Больше базовой памяти
|Аккумулятор не стал больше
|Модернизированная фронтальная камера
|Нет радикальных изменений внешности
|Сохраняется та же цена, что и у iPhone 16
FAQ
Как выбрать подходящую модель iPhone 17?
Ориентируйтесь на потребности в памяти, камере и дисплее. Для базовых задач подойдёт стандартная версия.
Сколько стоит базовая версия iPhone 17?
Цена осталась на уровне iPhone 16 — около $799.
Что лучше для повседневного использования — iPhone 16 или 17?
iPhone 17 обеспечивает заметно более высокую производительность и обновленные функции по той же цене, что делает его выгодным выбором.
Мифы и правда
Миф: "Новая модель всегда не стоит своих денег".
Правда: улучшенные характеристики iPhone 17, включая процессор, дисплей и камеру, делают покупку оправданной.
Интересные факты
-
В Китае спрос на базовую модель iPhone 17 вырос почти вдвое.
-
Серия iPhone 17 была запущена одновременно на нескольких ключевых рынках.
-
Apple сохранила прежнюю цену, несмотря на значительное улучшение характеристик.
Исторический контекст
-
iPhone 2G был выпущен в 2007 году и стал началом эры смартфонов.
-
Каждое новое поколение iPhone показывает рост продаж благодаря постоянным инновациям.
-
iPhone 17 продолжает тенденцию улучшения базовых моделей без увеличения цены.
