Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
iPhone 17
iPhone 17
© Apple is licensed under public domain
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:20

Старый iPhone плачет в углу: почему новый 17-й продаётся как горячие пирожки

Продажи iPhone 17 в США и Китае выросли на 14% по сравнению с iPhone 16 — данные Counterpoint

Apple продолжает укреплять позиции на рынке смартфонов благодаря успешным продажам серии iPhone 17. Новые модели уже показывают впечатляющие результаты в ключевых странах, включая США и Китай, обогнав предшествующую серию iPhone 16.

Рост продаж и популярность базовой модели

Согласно данным исследовательской компании Counterpoint, продажи iPhone 17 за первые десять дней на обоих рынках оказались на 14% выше, чем у iPhone 16 за аналогичный период. Особенно заметен интерес к базовой версии устройства. В Китае её продажи почти удвоились по сравнению с предыдущей моделью. В сумме по двум крупнейшим рынкам прирост достиг 31%.

Почему базовая модель так востребована

"Улучшенный чип, обновленный дисплей, увеличенный базовый объем памяти и модернизированная фронтальная камера — и все это по той же цене, что и у прошлогоднего iPhone 16", — отметил старший аналитик Менменг Жанг.

Потребители ценят сочетание актуальных технологий и доступной цены, что делает базовую модель особенно привлекательной.

Сравнение iPhone 16 и iPhone 17

Характеристика iPhone 16 iPhone 17
Чип A16 A17
Дисплей OLED стандартный Обновленный OLED
Базовый объем памяти 128 ГБ 256 ГБ
Фронтальная камера 12 Мп 15 Мп
Цена $799 $799

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящий iPhone

  1. Определите, нужен ли вам максимальный функционал или хватит базовой версии.

  2. Сравните доступные объёмы памяти и характеристики камеры.

  3. Обратите внимание на соотношение цена/качество, особенно если бюджет ограничен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка старой модели → меньшая производительность и устаревший функционал → выбрать базовую версию iPhone 17.

  • Игнорирование объема памяти → быстрый дефицит пространства → увеличить объём памяти до 256 ГБ.

  • Пренебрежение обновленным дисплеем → менее яркое и четкое изображение → выбрать модель с новым OLED-дисплеем.

Плюсы и минусы iPhone 17

Плюсы Минусы
Улучшенный чип A17 Цена остаётся высокой
Новый OLED-дисплей Ограниченный выбор цветов
Больше базовой памяти Аккумулятор не стал больше
Модернизированная фронтальная камера Нет радикальных изменений внешности
Сохраняется та же цена, что и у iPhone 16

FAQ

Как выбрать подходящую модель iPhone 17?
Ориентируйтесь на потребности в памяти, камере и дисплее. Для базовых задач подойдёт стандартная версия.

Сколько стоит базовая версия iPhone 17?
Цена осталась на уровне iPhone 16 — около $799.

Что лучше для повседневного использования — iPhone 16 или 17?
iPhone 17 обеспечивает заметно более высокую производительность и обновленные функции по той же цене, что делает его выгодным выбором.

Мифы и правда

Миф: "Новая модель всегда не стоит своих денег".
Правда: улучшенные характеристики iPhone 17, включая процессор, дисплей и камеру, делают покупку оправданной.

Интересные факты

  1. В Китае спрос на базовую модель iPhone 17 вырос почти вдвое.

  2. Серия iPhone 17 была запущена одновременно на нескольких ключевых рынках.

  3. Apple сохранила прежнюю цену, несмотря на значительное улучшение характеристик.

Исторический контекст

  1. iPhone 2G был выпущен в 2007 году и стал началом эры смартфонов.

  2. Каждое новое поколение iPhone показывает рост продаж благодаря постоянным инновациям.

  3. iPhone 17 продолжает тенденцию улучшения базовых моделей без увеличения цены.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пенсильванском университете напечатали 3D-мост, поглощающий углекислый газ сегодня в 6:47
Мост, который дышит: учёные построили конструкцию, способную поедать углекислый газ

Учёные из Пенсильвании напечатали мост, который не просто стоит, а очищает воздух от CO₂. Как технология Diamanti и 3D-печать могут изменить строительство будущего?

Читать полностью » Google интегрировала данные Maps в Gemini API для работы с геолокацией сегодня в 5:56
ИИ научили видеть мир на карте: и это переворачивает всё — от логистики до туризма

Google объединила данные «Карт» с возможностями Gemini. Теперь ИИ умеет понимать локацию, давать маршруты и подбирать места рядом. Что это меняет для разработчиков?

Читать полностью » Кодзима назвал ИИ инструментом для анимации и моделирования NPC, а не вдохновения сегодня в 4:46
ИИ в игре, человек в кресле: Кодзима рассказал, как победить машин — не сражаясь

Хидео Кодзима рассказал, почему считает искусственный интеллект не угрозой, а союзником. Как ИИ помогает ему создавать новые миры и почему человек всё ещё важнее машины?

Читать полностью » Salesforce обвинили в использовании пиратских книг для обучения модели xGen сегодня в 3:36
Когда этичный ИИ ворует романы: корпорация года оказалась на скамье подсудимых

Писательницы обвинили Salesforce в использовании пиратских книг для обучения ИИ. Почему это дело может изменить подход к обучению моделей по всему миру?

Читать полностью » Илон Маск предложил Андрею Карпати дуэль Grok 5 против человека сегодня в 2:27
Шутка, за которой трещит будущее: как Маск и Карпати устроили новый бой человека с машиной

Илон Маск предложил Андрею Карпати устроить «поединок» человека и ИИ. Почему учёный отказался и что на самом деле стоит за этой шуткой?

Читать полностью » AAI может быть слабее человека, но полезен в нишах: позиции экспертов по ИИ сегодня в 1:16
ИИ, который мыслит, как инопланетянин: что будет, если мы создадим чужой разум

Может ли AGI породить «инопланетный» интеллект — и что делать, если да? Разбираем пользу, риски и практические рамки для безопасных экспериментов.

Читать полностью » ИИ-компаньоны помогают пожилым американцам справляться с одиночеством — RiverSpring сегодня в 0:17
ИИ, который скучает по вам: как роботы становятся друзьями, когда рядом никого нет

ИИ-компаньоны уже звонят пожилым каждый день, помнят их истории и мягко тренируют память. Разбираем, как выбрать сервис, где границы пользы и какие риски не игнорировать.

Читать полностью » Bloomberg: рядом с дата-центрами США тарифы на электричество выросли на 267% за пять лет вчера в 23:36
Алгоритмы под напряжением: как бум искусственного интеллекта обесточивает кошельки

Рост счетов за электричество в США связан не только с погодой и инфляцией. Искусственный интеллект стал новым «пожирателем энергии», и его аппетиты растут.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Переезд Кейт Миддлтон в Форест-Лодж укрепит дружбу с герцогиней Софи
Садоводство
Тепличные помидоры теряют вкус из-за нехватки света и избытка влаги — агрономы
Еда
Заливное из мяса с желатином сохраняет прозрачность бульона при правильном приготовлении
Красота и здоровье
Дерматолог рассказала, почему стресс вызывает воспаления на лице
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Гарет Сапстед назвал самые переоценённые упражнения в спортзале
Еда
Утка в апельсиновом соусе по рецепту французских кулинаров сохраняет сочность мяса при запекании
Дом
Названы основные виды обогревателей и их плюсы и минусы
Авто и мото
До 50% водителей в России игнорируют ОСАГО — эксперт Нечаев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet