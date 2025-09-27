Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
iPhone 17
iPhone 17
© Apple is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:36

Смартфон, который не торопится: как iPhone 17 игнорирует мощные зарядки

iPhone 17 заряжается максимум на 28 Вт независимо от мощности адаптера — ChargerLAB

Apple продолжает совершенствовать возможности зарядки своих смартфонов. Недавние тесты показали, на какую максимальную мощность способна базовая модель iPhone 17 и как она ведет себя с различными адаптерами. Эти данные особенно интересны для пользователей, которые хотят оптимизировать процесс зарядки и понять, какие устройства стоит использовать для ускоренной подзарядки.

Тестирование мощности зарядки

Специалисты портала ChargerLAB провели серию экспериментов с базовым iPhone 17, проверяя работу устройства с зарядными адаптерами Apple разной мощности — от 18 Вт до впечатляющих 140 Вт. Результаты оказались одинаковыми для всех тестов: смартфон стабильно разряжался с мощностью около 27-28 Вт, вне зависимости от того, какой адаптер был подключен.

В экспериментах использовались:

  1. адаптеры USB-C на 29 и 30 Вт.

  2. двухпортовые USB-C на 35 Вт (стандартные и компактные версии).

  3. адаптер на 40 Вт с пиковыми показателями до 60 Вт.

  4. зарядные устройства мощностью 61, 67, 70, 96 и 140 Вт.

Результат оказался неожиданным: увеличение мощности адаптера сверх 28 Вт не давало ускорения зарядки, что говорит о том, что аппаратная часть iPhone 17 ограничивает максимальную скорость.

Сравнение с предыдущими моделями

Для наглядности можно сопоставить показатели iPhone 17 с предыдущими поколениями:

Модель Максимальная мощность зарядки Время до 50% заряда
iPhone 16 23 Вт 30 минут
iPhone 17 27-28 Вт 20 минут
iPhone 17 Pro/Max до 36 Вт 20 минут

Беспроводная зарядка

ChargerLAB также проверили работу iPhone 17 с обновленной станцией MagSafe. В ходе тестов мощность достигала 29 Вт, хотя Apple заявляет о стабильной мощности до 25 Вт. Это значит, что при подходящем оборудовании смартфон может получать заряд несколько быстрее, чем указывается в официальных характеристиках.

Практические советы по зарядке iPhone 17

  1. Для ускоренной зарядки используйте адаптер мощностью 27-30 Вт — больше мощности аппарат не воспримет.

  2. Флагманские модели iPhone 17 Pro и Pro Max лучше подключать к адаптерам 36-40 Вт для максимального эффекта.

  3. Беспроводная зарядка MagSafe на 29 Вт эффективна, если нет возможности подключить кабель.

Что если использовать более мощные адаптеры?

Даже подключение адаптера на 140 Вт не ускоряет зарядку базового iPhone 17. При этом лишняя мощность не опасна, но и не приносит преимущества. Поэтому оптимально использовать адаптеры, близкие к рекомендуемым характеристикам.

FAQ

Как выбрать адаптер для iPhone 17?
Лучше ориентироваться на блоки 27-30 Вт, чтобы не переплачивать за лишние Вт.

Сколько времени занимает зарядка до 50%?
С использованием совместимого адаптера около 20 минут.

Что лучше для дома: проводная или беспроводная зарядка?
Проводная быстрее, беспроводная удобнее и безопаснее для использования ночью.

Интересные факты

  1. Базовая модель iPhone 17 заряжается почти так же быстро, как Pro-версии.

  2. Увеличение мощности адаптера сверх 28 Вт не ускоряет зарядку.

  3. При беспроводной зарядке MagSafe смартфон иногда превышает заявленные 25 Вт.

Исторический контекст

Apple постепенно увеличивает скорость зарядки: начиная с iPhone 12, пользователи заметили ускорение подзарядки. iPhone 16 разгонялся до 23 Вт, а теперь базовая модель 17-й серии демонстрирует рекордные 27-28 Вт, сокращая время ожидания пользователя.

