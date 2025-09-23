Wi-Fi уходит в отпуск: почему новые iPhone 17 теряют связь прямо в пути

Пользователи новых iPhone столкнулись с неожиданными проблемами в работе Wi-Fi. Многие владельцы моделей iPhone 17, включая iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, заметили, что смартфоны периодически теряют соединение с сетью и восстанавливают его только после разблокировки устройства. Такие сбои мешают не только обычному интернет-серфингу, но и функционированию CarPlay, который в современных автомобилях работает через Wi-Fi. В результате пользователи нередко сталкиваются с внезапным отключением сервиса во время поездок.

Некоторые владельцы отмечают, что проблемы проявляются, когда рядом находятся разблокированные Apple Watch. Пока неясно, связаны ли эти сбои напрямую с работой смартфонов или с взаимодействием с носимыми устройствами.

Особенности нового чипа Apple N1

Все модели iPhone 17 оснащены новым чипом Apple N1, который отвечает за беспроводные соединения Wi-Fi и Bluetooth. По мнению специалистов, причина проблем носит программный характер, и скорее всего, Apple устранит её в ближайших обновлениях iOS.

Новые iPhone 17 были представлены 9 сентября и поступили в продажу 19 сентября с ценой от $799 (около 67,1 тыс. руб.). В линейку вошла модель iPhone Air, заменившая предыдущую Plus-версию.

Сравнение моделей iPhone 17

Модель Диагональ экрана Подключение Цена iPhone 17 6,1 дюйма Wi-Fi/Bluetooth N1 от $799 iPhone Air 6,7 дюйма Wi-Fi/Bluetooth N1 от $899 iPhone 17 Pro 6,1 дюйма Wi-Fi/Bluetooth N1 от $999 iPhone 17 Pro Max 6,7 дюйма Wi-Fi/Bluetooth N1 от $1,099

Советы по временной стабилизации Wi-Fi

Перезагружайте iPhone при первых признаках отключения Wi-Fi. Выключите и снова включите функцию Wi-Fi в настройках. Попробуйте отключить Bluetooth на смартфоне и Apple Watch, чтобы проверить, не связана ли проблема с их взаимодействием. Установите последние обновления iOS, когда они станут доступны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Отключение Wi-Fi → Прерывание CarPlay → Использование проводного подключения через USB.

Сбой соединения при использовании Apple Watch → Потеря интернет-сервиса → Временное отключение часов или перевод их в режим блокировки.

А что если…

Если проблема окажется более масштабной, чем предполагается, Apple может выпустить внеочередное обновление iOS с исправлением для всех моделей iPhone 17. До этого момента пользователям остаётся следить за обновлениями и применять временные меры для стабильной работы устройства.

FAQ

Как выбрать между iPhone 17 и iPhone Air?

Выбор зависит от размера экрана и бюджета: Air больше и дороже, стандартный iPhone 17 компактнее и дешевле.

Сколько стоят новые модели iPhone 17 в России?

Цены начинаются от $799, что примерно 67,1 тыс. руб. за базовую версию.

Мифы и правда

Миф: Сбои Wi-Fi связаны с аппаратной поломкой.

Правда: По оценкам специалистов, проблемы носят программный характер и решаются обновлениями iOS.

Интересные факты

Чип Apple N1 впервые объединяет Wi-Fi и Bluetooth на одном модуле. iPhone Air пришёл на смену Plus-модели, сохранив многие технические преимущества. CarPlay напрямую зависит от стабильного Wi-Fi соединения, что делает устройство чувствительным к сбоям.

Исторический контекст