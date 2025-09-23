Wi-Fi уходит в отпуск: почему новые iPhone 17 теряют связь прямо в пути
Пользователи новых iPhone столкнулись с неожиданными проблемами в работе Wi-Fi. Многие владельцы моделей iPhone 17, включая iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, заметили, что смартфоны периодически теряют соединение с сетью и восстанавливают его только после разблокировки устройства. Такие сбои мешают не только обычному интернет-серфингу, но и функционированию CarPlay, который в современных автомобилях работает через Wi-Fi. В результате пользователи нередко сталкиваются с внезапным отключением сервиса во время поездок.
Некоторые владельцы отмечают, что проблемы проявляются, когда рядом находятся разблокированные Apple Watch. Пока неясно, связаны ли эти сбои напрямую с работой смартфонов или с взаимодействием с носимыми устройствами.
Особенности нового чипа Apple N1
Все модели iPhone 17 оснащены новым чипом Apple N1, который отвечает за беспроводные соединения Wi-Fi и Bluetooth. По мнению специалистов, причина проблем носит программный характер, и скорее всего, Apple устранит её в ближайших обновлениях iOS.
Новые iPhone 17 были представлены 9 сентября и поступили в продажу 19 сентября с ценой от $799 (около 67,1 тыс. руб.). В линейку вошла модель iPhone Air, заменившая предыдущую Plus-версию.
Сравнение моделей iPhone 17
|Модель
|Диагональ экрана
|Подключение
|Цена
|iPhone 17
|6,1 дюйма
|Wi-Fi/Bluetooth N1
|от $799
|iPhone Air
|6,7 дюйма
|Wi-Fi/Bluetooth N1
|от $899
|iPhone 17 Pro
|6,1 дюйма
|Wi-Fi/Bluetooth N1
|от $999
|iPhone 17 Pro Max
|6,7 дюйма
|Wi-Fi/Bluetooth N1
|от $1,099
Советы по временной стабилизации Wi-Fi
-
Перезагружайте iPhone при первых признаках отключения Wi-Fi.
-
Выключите и снова включите функцию Wi-Fi в настройках.
-
Попробуйте отключить Bluetooth на смартфоне и Apple Watch, чтобы проверить, не связана ли проблема с их взаимодействием.
-
Установите последние обновления iOS, когда они станут доступны.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Отключение Wi-Fi → Прерывание CarPlay → Использование проводного подключения через USB.
-
Сбой соединения при использовании Apple Watch → Потеря интернет-сервиса → Временное отключение часов или перевод их в режим блокировки.
А что если…
Если проблема окажется более масштабной, чем предполагается, Apple может выпустить внеочередное обновление iOS с исправлением для всех моделей iPhone 17. До этого момента пользователям остаётся следить за обновлениями и применять временные меры для стабильной работы устройства.
FAQ
Как выбрать между iPhone 17 и iPhone Air?
Выбор зависит от размера экрана и бюджета: Air больше и дороже, стандартный iPhone 17 компактнее и дешевле.
Сколько стоят новые модели iPhone 17 в России?
Цены начинаются от $799, что примерно 67,1 тыс. руб. за базовую версию.
Мифы и правда
-
Миф: Сбои Wi-Fi связаны с аппаратной поломкой.
-
Правда: По оценкам специалистов, проблемы носят программный характер и решаются обновлениями iOS.
Интересные факты
-
Чип Apple N1 впервые объединяет Wi-Fi и Bluetooth на одном модуле.
-
iPhone Air пришёл на смену Plus-модели, сохранив многие технические преимущества.
-
CarPlay напрямую зависит от стабильного Wi-Fi соединения, что делает устройство чувствительным к сбоям.
Исторический контекст
-
Впервые iPhone с отдельным чипом для беспроводных соединений появился ещё в 2017 году.
-
Каждое поколение новых iPhone тестировалось с CarPlay, но массовые отзывы пользователей выявляют нюансы только после релиза.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru